“Hay gente mala capaz de inventar cosas terribles”: Gonzalo Valenzuela responde a denuncia de abuso sexual en su contra

Fue el año pasado, que una mujer llamada Karla Rocha, acusó en redes sociales al actor Gonzalo Valenzuela de haberla acosado sexualmente en una supuesta fiesta.

A través de un video que ella misma subió a Instagram y que fue replicado por portales como Infama, la mujer aseguró que estuvo con el conocido actor en una reunión social donde supuestamente había marihuana y una partida de póker que se habría realizado el año pasado en algún lugar de Patronato, Santiago, según sus propias palabras.

“La cosa es que yo llegue y nos pusimos a conversar en una terraza, en un ambiente full marihuana, yo no fumo no tomo ni nada (…) Adentro había una mesa de póker, había billetes y todo. Había una mujer y el resto eran hombres, ellos me invitaron para allá y les dije que no sabía jugar póker y me dijeron que no importaba”, dijo Rocha en su relato.

“Me senté y al lado mío estaba el actor Gonzalo Valenzuela, y pensé ‘que entretenido’, el de la teleserie Machos. La cosa es que él me muestra algo en el teléfono muy incómodo. Bueno, yo me voy, salgo para afuera y él sigue al lado mío, detrás de mí, y ahí ocurre un diálogo de no más de una frase. Le dije que no y él en plena calle me agarra de abajo para arriba todos los genitales, yo me voy”, fueron parte de las palabras que fueron replicadas en medios SíntesisChile.

Gonzalo se refiere al caso por primera vez

Gonzalo Valenzuela apareció hoy en portada de la conocida Revista Velvet, donde luce feliz con su pareja Kika Silva, con quien, según contó, se encuentran muy felices y con ganas de proyectarse en familia.

En la amena entrevista, donde el actor tocó diversos temas le preguntaron directamente por esta denuncia de la cual poco se ha hablado en los medios, y ciertamente, nada por parte de él.

“¿En qué está la denuncia que una mujer hizo en tu contra por un supuesto abuso sexual de tu parte hacia ella, después de una fiesta donde habrían estado jugando póker?”, le consultaron a Valenzuela directamente.

Gonzalo respondió de la siguiente forma: “Eso está donde tiene que estar, que es en las manos de la justicia. Ese es un tema que no toco porque me parece súper delicado”.