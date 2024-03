¿Igual que el tío Andrés? Príncipe Harry termina salpicado en caso de tráfico sexual del rapero ‘Diddy’

Las malas noticias no paran de llegar a la casa real británica pues luego de conocerse el diagnostico de cáncer del Rey Carlos III y de Kate Middleton, ahora el príncipe Harry se encuentra en el ojo del huracán y esta vez no es por sus dichos controversiales sobre su familia.

Al escándalo causado por las acusaciones de tráfico sexual del rapero Sean “Diddy” Combs, fundador de Bad Boy Records, ha salido a relucir el nombre de algunos famosos, entre ellos el del hijo menor de la princesa Diana y Carlos III.

Para nadie es un secreto la juventud desenfrenada que llevó Harry, la cual el mismo ha expuesto en varias oportunidades y la cual achaca a sus conflictos familiares y la presión de ser un royal, pero lo que nadie esperaba era que pudiera llegar a tal situación.

La razón por la que el príncipe Harry ha quedado salpicado por el caso del rapero ‘Diddy’

El rapero ‘Diddy’ ha sido denunciado en cuatro oportunidades, entre ellas su expareja; las distintas mujeres lo acusan de haberlas violado, drogado, agredido y de ser traficante sexual, lo que llevó a que las mansiones del famoso (Miami y Los Ángeles) fueran registradas por la policía de Estados Unidos .

Incluso una de las acusaciones contempla que el rapero estuvo involucrado en una violación grupal de una menor de edad a quien habría traficado sexualmente.

🔴 | El rapero americano Sean Diddy ha sido detenido por las fuerzas policiales de Estados Unidos.



Los vecinos han declarado que traía barcos lleno de menores a su casa a las 3 de la mañana.



El príncipe Harry figura como implicado en las demandas que se han realizado. pic.twitter.com/7dbYBsho89 — Jose M. (@Josemn1_) March 26, 2024

“Ya es suficiente. Durante las dos últimas semanas me he mantenido en silencio y he visto a la gente intentar asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado (...) Permítanme ser absolutamente claro: no hice ninguna de las cosas horribles que me alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad”, ha recalcado Diddy sobre si inocencia.

En medio de los allanamientos a las propiedades, se ha podido conocer que en una de las demandas figura el nombre del príncipe Harry, exactamente en la página 63 de uno de los documentos donde el productor Rodney Jones alega que conocía sobre sus fechorías y dentro de los invitados a las grandes fiestas se encontraban “atletas, figuras políticas, artistas, dignatarios internaciones y músicos”. Sin embargo, no menciona que el exduque de Sussex este involucrado en los escándalos sexuales.

The Telegraph expone la relación entre el rapero y el príncipe Harry:



«Los documentos judiciales nombran al duque de Sussex como ejemplo a las que los acusados ​​podrían haber tenido acceso»



Por su parte, recortan la imagen en la que también aparece, el príncipe William. pic.twitter.com/pT6MnVITXk — Jose M. (@Josemn1_) March 26, 2024

No solo Harry tuvo encuentros con ‘Diddy’, pues su hermano el príncipe William también cuenta con fotos a su lado en algunas fiestas.

Este no es el primer escándalo de tal magnitud dentro de la royal family, pues recordemos que el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo, fue acusado por una mujer de haberla agredido sexualmente a Virginia Giuffre, una de las víctimas de Jeffrey Epstein.