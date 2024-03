“Pensé que al salir del reality...”: Exintegrante de “Tierra Brava” se sinceró sobre su complejo pasar económico

El reality de Canal 13, “Tierra Brava: cosechas lo que siembras”, está a punto de terminar su extenso ciclo en la televisión. Este partió el primero de octubre y verá se terminó en las próximas semanas. Es más, este fin de semana se encierran los nuevos participantes del reality que va a reemplazarlo, “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado”.

Una de las participantes que no gozaba de una gran fama, Camila Arismendi, era conocida por ser la doble de Cecilia, la incomparable. Ella se caracterizó por su carisma, su voz, y su leve enamoramiento con Fabio Agostini. Sin embargo, a la quinta semana la chilena fue eliminada por Shirley Arica.

“Nunca me habían ofrecido un reality, y estoy muy feliz. Es la oportunidad más grande que he tenido, me cayó del cielo. Todas las noches yo prendía un incienso pidiendo que me llamaran a un programa. Nunca me han conocido como Camila, y voy a aprovecharlo al máximo, me mostraré tal como soy, sin caretas”, declaró antes de ingresar.

El presente de Camila Arismendi

Sin embargo, el paso por “Tierra Brava” no ha sido tan fructífero para ella como esperaba. “Pensé que al salir del reality me iba a ir muy bien en lo laboral, creí que iba a tener eventos discotequeros o eventos cantando”, confesó a AR13. “Estoy buscando trabajo porque tengo deudas que pagar, y quiero grabar canciones, hacer shows”, agregó.

“Me he salvado haciendo publicidad a través de mi Instagram, vendiendo ropa por internet, vendiendo en la feria y ahora en Arsmate. No tengo un excelente pasar económico como mucha gente cree pero me esfuerzo a diario para mantenerme”, contó Arismendi.

Con respecto a qué tipo de trabajo le gustaría tener, Camila señaló que “me gustaría trabajar de inspectora de colegio o de promotora”, y contó que puede laborar “solo días de semanas ya que los fin de semanas trabajo en la feria”.

Finalmente, Camila Arismendi contó que que todavía tiene contacto con Fabio Agostini, Miguelito, Eva Gómez, Pamela Díaz, Max Cabezón, Azzartt Maveth, Camilísima, Daniela Castro, “y a pesar de que no la conocí en persona, habló también con Gabrielli”.