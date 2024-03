Periodista de CHV explica beneficios del retiro voluntario: “Sale mucho más a cuenta que si me hubieran despedido”

Este jueves será el último día que el periodista Ítalo Zúñiga trabaje en CHV, tras solicitar su retiro voluntario luego de 13 años en la casa televisiva donde llegó a realizar su práctica profesional.

El año 2015 saltó a la fama, tras decir un exabrupto mientras leía las noticias, sin saber que estaba saliendo al aire. “Me están webiando”, fue la frase que dijo al pensar que el equipo de producción y camarógrafos le realizaba una broma, lo cual no fue así.

Seguramente, esa misma frase fue la que dijo mentalmente luego que desde CHV le pidieran hacer un casting para seguir leyendo las noticias, luego de haberlo hecho durante siete años.

Hizo la prueba, pero no quedó, lo que se convirtió un verdadero balde de agua fría para su ascendente carrera y se dio cuenta que ya había tocado techo en el canal y era momento de emigrar.

“Me molestó porque no tenía nada que demostrar si ya había leído noticias durante siete años. Terminé haciendo el casting y no quedé. Pregunté por qué. No hubo una respuesta concreta, salvo que la tele es así. Ahí entendí que no había posibilidades para mí de seguir creciendo y que tenía que irme. Me daba estrés pensar que mi vida seguiría siempre igual’”, contó al medio LUN.

“Mi meta era ser rostro y me sentí poco valorado, desaprovechado. Pero cuando esa opción ya no estuvo, me sentí liberado”, sinceró.

Ítalo Zúñiga explica retiro voluntario

Producto de ello, solicitó el beneficio del retiro voluntario, al cual ya había postulado en dos ocasiones anteriores.

Según explicó, esto significa que “me pagan los 11 años legales más un recargo de un 20%. Sale mucho más a cuenta que si me hubieran despedido. La condición es no trabajar en el canal por cuatro años, pero yo no estoy pensando en regresar”, sentenció.