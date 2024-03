“Yo viví de allegado con mis papás”: Eduardo Fuentes se sinceró sobre su historia de vida tras debate con dirigenta de toma

El día de ayer, las cámaras del matinal de TVN, “Buenos días a todos”, se dirigieron a la gigantesca toma en Cerro La Virgen de San Antonio de 260 hectáreas, en donde habitan más de 20 mil personas y 7 mil familias, y tendrán que abandonar en un plazo de seis meses tras dictamen de la Corte Suprema.

Ellos hablaron con una de las dirigentas de la toma, Karina Ayala, quien de partida señaló que se aburrieron de que no le entregaran una solución después de que le afirmaron que iban a entrar un acuerdo con el dueño del terreno, que según ella se los prometió el director del Serviu.

Los pobladores de la toma contaron que se van a resistir a la toma, y se niegan al desalojo sin disposición a negociar. El animador Eduardo Fuentes señaló que esto es una especie de chantaje, a lo que Karina respondió que “no es un chantaje, porque desde un principio tenemos una postura: autoconstrucción, radicación y regularización de los predios”.

Fuentes continuó diciendo “le endozan la responsabilidad al Estado, a todos los chilenos que tenemos que buscar una solución a algo que desde el origen está mal. Ustedes se toman un terreno, yo puedo empatizar en el dolor de las familias (...) algo que parte mal desde un inicio es difícil que tenga buena solución”.

“Una toma es una acción ilegal, y lamentablemente ustedes se expusieron desde el primer momento a eso. Hoy ustedes se ponen en la parada de ‘o me hacen caso o dejo la cagada’”, continuó Eduardo. La dirigente señaló que ellos llegaron a esa situación por el abandono del Estado, quienes tuvieron que hacer mejores y más flexibles políticas habitacionales, señaló.

☀️ #BuenosDíasTVN | Hablamos con representantes del comité de toma en San Antonio.



📲 Señal #ENVIVOTVN https://t.co/sKRic98fr5 pic.twitter.com/Qg4VmLl3mD — Buenos Días a Todos (@BuenosDiasTVN) March 26, 2024

“Entiendo el drama...”

“¿Para usted es normal tener que esperar 20 años para una vivienda? Vecinos de nosotros se murieron esperando tener una vivienda, veamos el problema desde el principio”, agregó Karina. Ante esto, el animador contó su historia personal.

Fuentes le respondió que: “Tú me emplazas con algo que me llega de fondo, porque mis papás se murieron esperando que les saliera algún tipo de subsidio para tener una casa (...) pero jamás los escuché decir que se iban a tomar un terreno. Me interpelas con algo que de verdad conozco muy de cerca”.

“Tú me emplazas con algo que me llega de fondo, porque mis papás se murieron esperando que les saliera algún tipo de subsidio para tener una casa (...) pero jamás los escuché decir que se iban a tomar un terreno” - Eduardo Fuentes

Posteriormente, el animador agregó que “yo viví de allegado con mis papás (...) Entiendo el drama de muchas de estas familias, pero me parece que entender eso como que el mundo te ha fallado y por lo tanto, te da lo mismo la legislación y todo porque nuestro interés está por sobre todo, es un poco aprovecharse”.

El periodista señaló que le da rabia escuchar estas opiniones, a pesar de entender de que las políticas habitacionales no facilitan la obtención del hogar propio, ya que él vivió lo mismo con sus padres, quienes nunca señalaron que se iban a tomar un terreno.