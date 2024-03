Arturo Longton se dejó perder en duelo contra Shirley Arica: “Ella tiene muchas más chances de avanzar en el programa”

En el más reciente capítulo de “Tierra Brava” se llevó a cabo el primero de los tres duelos de eliminación de esta semana, en donde Arturo Longton y Shirley Arica se enfrentaron en una dolorosa competencia que necesariamente pondrá fin a la pareja más inestable y compleja del reality.

Antes de la prueba, la autodenominada “Leyenda” expresó: “Desde lo físico he estado complicado, pero que uno de los dos se tenga que ir es lo difícil”.

Por su parte, Shirley estuvo de acuerdo con sus palabras y aseguró que “nunca pensé en competir con él, cualquiera menos Arturo. Ya eso me pone nerviosa, pero vine con un objetivo y espero que me vaya bien”, declaró Shirley, quien tuvo de su lado las mujeres de la casa. Especialmente Pamela, quien se mostró esperanzada de que la peruana ganara el duelo, a pesar de ser amiga de Longton.

La dolorosa eliminación

Posteriormente comenzó el duelo entre la pareja, el cual consistió en pasar por una pasarela de equilibrio y rescatar llaves de jarrones usando un martillo gigante.

En primera instancia, se le vio a Shirley tomar la temprana delantera, pero Arturo se recuperó y terminó llegando antes a la cima. Sin embargo, ya estando arriba, inesperadamente se detuvo y esperó a la peruana para dejarla ganar, y para la incredulidad de todos, Arica llegó y encendió la antorcha, convirtiéndose en la vencedora y eliminando a Longton del reality.

“No tengo palabras. Lo quiero mucho, lo voy a extrañar. No estoy contenta porque no me siento ganadora. Le agradezco el gesto, pero no me sorprende porque sé quién es él, el corazón que tiene, lo noble que es”, expresó entre lágrimas Shirley.

“Ella tiene muchas más chances de avanzar en el programa que yo, así que ojalá siga hasta la final. Estoy contento, feliz de verdad”, explicó Longton sobre sus motivos para lo que hizo, y ambos se besaron.

Asimismo, Arturo agradeció a todos sus compañeros y manifestó sus ganas de que Nico Solabarrieta sea el ganador del reality. “Es el pack completo, tiene facha, es simpático... así que (Benjamín) Vicuña: se te terminó el cuarto de hora”, indicó.

“Hay un antes y un después de ‘Tierra Brava’ en mi vida. En lo emocional y en lo físico, entre las lesiones, las competencias, las relaciones con todos. Y nunca esperé encontrar a alguien de quien me podía llegar a enamorar, pero uno no manda en el corazón. Voy a tener que enfrentar los daños colaterales, pero hace muchos años quería volar libre, con alas propias”, confesó Arturo, a modo de cierre.