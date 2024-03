“De repente mi papá hace un comentario de...”: Nicolás Solabarrieta se refirió a la sobreexposición por ser hjio de rostros de TV

Nicolás Solabarrieta contó las consecuencias que ha tenido que pagar sólo por el hecho de ser hijo de dos rostros de televisión, en este caso hablamos de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara.

Cabe recordar que el exfutbolista de 27 es el hijo mayor de los comunicadores y hasta el momento, es de los retoños que más ha acaparado la atención de los medios de comunicación tras su aparición en el reality de Canal 13, “Tierra Brava”.

De igual manera, Nicolás se ganó el cariño del público por su personalidad y forma de ser dentro del encierro, en donde también comenzó una relación con Valentina Torres, más conocida como “Guarén”, quienes se han convertido en una de las parejas más queridas en las redes sociales.

Sin embargo, y aunque llevar el apellido de sus padres le abrió las puertas en la pantalla chica y le ha dado varias oportunidades en su vida, Nicolás asegura que también ha tenido que lidiar con la mala onda de la gente cada vez que sus padres hacen algo que nos les parece.

Las declaraciones de Nico

Así lo reveló Solabarrieta en el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, en donde junto a Pamela Díaz hablaron sobre las presiones que tienen que sufrir los jóvenes cuando sus padres tienen un rol en el mundo de la televisión.

En primera instancia, “La Fiera” se refirió a la experiencia que ha tenido con su hija: “Yo hablo algo de ella y me mata. Ya tener mi nombre es carga suficiente”, indicó la participante.

Por su parte, Nicolás aseguró que “lo he vivido por experiencia propia. Ya tener cierto apellido te expone a mucho. De repente mi papá hace un comentario de fútbol y me atacan a mí. Cuando me llegan los bloqueo al tiro”, reflexionó.

“Nunca me he dado el tiempo de responder, me encanta que me insulten, pero me insultan poco”, sostuvo Pamela.