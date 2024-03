“Es muy fuerte”: Magdalena Max-Neef reaccionó a la querella en contra de Cristián Campos por abuso sexual

La hija de la consagrada actriz Claudia di Girolamo, la psicóloga Raffaella di Girolamo, hizo público esta semana su querella en contra del actor Cristián Campos por abuso sexual durante su adolescencia cuando él era su padrastro.

La familia di Girolamo publicó un comunicado en donde dieron a conocer esta vivencia en conjunto a la Fundación para la Confianza. “Hemos decidido compartir esta carta como parte de nuestro camino de sanación y al mismo tiempo transparentar con nuestras palabras el hecho abyecto y horroroso que nos atraviesa como familia”, partieron.

“Hace un tiempo atrás, gracias a la valentía y entereza de Raffaela di Girolamo, nos enteramos de su abuso sexual reiterado cometido por Cristián Campos Sallato. Este abuso comenzó a los 13 años cuando ella era menor de edad; y se prolongó hasta sus 16, 17 años mientras él era parte de la familia y padre de sus hermanos”, continuó.

“Durante ese tiempo y siendo ignorantes de ese hecho, fuimos testigos de sus cambios de ánimo, de su desorden alimenticio, de su rabia y frustración. Influenciada por su abusador, el cual ejercía una relación de dominación, confundiéndola y normalizando la humillación, ella comenzó a aislarse de las personas que amaba, tanto familiares como amigos”, señaló.

La opinión de Magdalena Max-Neef

La pareja de amigas actrices Magdalena Max-Neef y Pepi Velasco fueron consultadas por este caso en el programa de Vía X, “Todo va a estar bien”. La última decidió restarse y no entregar su opinión, pero Max-Neef partió respondiendo que “he escuchado solamente la versión de la familia di Girolamo y la demanda, no he escuchado lo que tenga que decir Cristián Campos, a quien conozco desde hace mucho tiempo y siempre he tenido una buena opinión de él”.

“Ahora si efectivamente lo que dice Raffaella es así, me cuesta creer que no sea así. Para nosotros esto fue súper devastador, fue muy fuerte. Ayer nos llamábamos por teléfono y decíamos cómo, porque uno le tiene cariño a Cristián. Por otro lado, uno dice que la Fundación para la Confianza no avala cualquier denuncia”, continuó.

“Es muy fuerte, yo la verdad que encuentro que es terrible e imperdonable, si es así. Si no es así, también es imperdonable que lo estén acusando falsamente, pero me gustaría escuchar la otra versión. A pesar de que no creo que hagan una denuncia así por bolitas de dulce”, cerró Magdalena Max-Neef.