Estas son las tres ciudades donde Shakira daría conciertos gratis, según teoría de sus fans

La carrera de la cantante barranquillera Shakira ha cobrado un fuerte impulso después de su separación con el exfutbolista español Gerard Piqué. Así lo demostraron varias canciones que lanzó entre el 2023 y el 2024 y el álbum que estrenó en marzo de este año. Además, la artista dio un concierto gratuito en Nueva York que emocionó a sus fans, pues tienen la teoría de que podría hacer lo mismo en otras cuatro ciudades.

Esto se debe a un video que salió publicado en las redes sociales de las cuentas oficiales de Spotify y Viva Latino. En la grabación, que dura poco menos de 30 segundos se observan varias imágenes de importantes ciudades de América con la canción ‘Puntería’ de fondo. Allí, muestran animaciones de piedras preciosas cayendo en lugares icónicos de cada centro urbano.

En las imágenes primero se muestra la ciudad de Nueva York, que fue donde la artista barranquillera llevó a cabo su primer concierto gratuito. La segunda en aparecer en el clip fue Ciudad de México, la capital de México. Luego, muestran al Cristo Redentor, el famoso monumento de Río de Janeiro, en Brasil.

Por último, las imágenes muestran brevemente una lluvia de piedras preciosas junto a los cerros de Bogotá, con la iglesia de Monserrate al fondo. Por ello, los fans han señalado que podría dar una presentación gratis en la capital colombiana.

Vale decir, sin embargo, que se trata de una mera teoría de sus seguidores y que la barranquillera por lo pronto no ha confirmado que vaya a hacer tantos conciertos gratuitos en Latinoamérica. No obstante, algunos sí le han reclamado que no les dé ese privilegio únicamente a los estadounidenses.

De momento, la cantante pop está disfrutando del gran éxito de su álbum, pues es el primero que lanza desde hace siete años, cuando El Dorado conoció la luz. Ahora, con Las mujeres ya no lloran, Shakira logró reinventarse, estrenó ocho canciones nuevas e hizo colaboraciones con artistas de la talla de Manuel Turizo, Crdi B y Grupo Frontera.