“Jamás pasará”: la tajante declaración de actor de Euphoria sobre la tercera temporada de la serie

Los fanáticos de Euphoria han quedado en una especie de limbo luego de que se anunciara que la tercera temporada, que ya de por sí se estaba tardando, seria puesta en pausa por más tiempo, de forma indefinida. A pesar de que HBO manifestó en un comunicado que el inicio del rodaje había sido pospuesto y no que había cancelado la serie como se rumoreaba, nueva información podría sugerir lo contrario.

Creada por Sam Levinson, Euphoria sigue la vida de Rue Bennett, interpretada por Zendaya, una joven luchando contra la adicción a las drogas mientras intenta encontrar su lugar en el mundo. A medida que la serie avanza, se entrelazan las historias de otros estudiantes, cada uno lidiando con sus propios demonios y desafíos personales.

En su elenco estelar, además de Zendaya, la serie para jóvenes adultos tiene a Hunter Schafer como Jules Vaughn, la mejor amiga de Rue. El personaje de Nate Jacobs, por su parte, está interpretado por Jacob Elordi, otra de las grandes estrellas que vieron su carrera catapultada por Euphoira. Sydney Sweeney también forma parte del elenco, interpretando a Cassie, una joven que lucha por mantener su autoestima en medio de la presión social.

¿Qué dijo la estrella de Euphoria sobre la cancelación de la tercera temporada?

HBO declaró a través de Variety que Euphoria no ha sido cancelada y que los productores confían en el talento de Levinson para continuar la famosa producción de la casa, asegurando que la tercera temporada vendría con toda certeza.

No obstante, una de las estrellas de la serie (que ha preferido permanecer anónima para evitar conflictos) ha enviado mensajes directos a la editorial de The Daily Beast, comentando que la realización de la tercera temporada se ha complicada con el paso de los meses:

“Desde enero de 2022, hemos tenido una fecha de inicio de marzo que se convirtió en junio, que se convirtió en enero. Y a partir de entonces siguieron presionando cada mes. Fueron dos años completos en los que HBO les dijo a todos los actores que regresaríamos pronto, por lo que no pudimos aceptar algunos trabajos. Antes de la semana pasada no podía aceptar ningún trabajo en televisión. Como lo han puesto en pausa, ahora puedo aceptar cualquier trabajo. Ahora han sido 2 años de espera”, dijo el actor según The Daily Beast.

Finalmente, la estrella anónima concluye opinando que la no ve posibilidades de una tercera temporada: “Como soy actor, siempre estaré entusiasmado con cualquier trabajo de actuación, así que sí, tengo muchas ganas de volver. Simplemente no creo que eso suceda”.