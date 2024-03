Kenita Larraín apoyó denuncia de abuso sexual de Raffaella di Girolamo contra Cristián Campos: “No se puede cuestionar”

María Eugenia Larraín aseveró este miércoles que la denuncia de abuso sexual realizada por Raffaella di Girolamo en contra del actor Cristián Campos no debiera ser cuestionada por haberla hecho con años de diferencia.

La numeróloga se pronunció ayer en “Sígueme” respecto de un conflicto que “afecta a personas mediáticas y muy queridas por la gente”, según indicaron en el programa de espectáculos de TV+.

La reflexión de Kenita Larraín

En sus palabras, la acusación de la psicóloga en contra del actor no debería prestarse para cuestionamientos, a pesar que Campos la haya negado en un comunicado enviado este miércoles a los medios de comunicación.

La sanación es poder abrirlo y comentarlo. Por eso es que hay que mandarle harta fuerza — Kenita Larraín

“Las personas que viven un episodio así, en realidad están (...) creo que no se puede cuestionar ni cuánto se demoran, ni cómo lo hacen ni cuándo, hay personas que no lo hacen nunca”, dijo Kenita, quien pidió empatía con las víctimas ya que “son personas que a veces, incluso, sufren enfermedades como cáncer y todo eso, porque es como que se les va quedando una herida dentro y cada vez va tomando más poder”.

Michael Roldán y Kenita Larraín. Fuente: Captura de pantalla del programa "Sígueme", de TV+.

“Y la sanación es poder abrirlo y comentarlo. Por eso es que hay que mandarle harta fuerza y de alguna forma, las ocupaciones o profesiones que nosotros elegimos no son casualidad”, agregó Larraín, quien apuntó en este punto a la decisión de Di Girolamo de dedicarse profesionalmente a la psicología.

“Si nosotros analizamos los sistemas familiares, no sólo nuestras propias experiencias, sino que también el linaje completo, nos damos cuenta. A veces alguna persona se le murió algún familiar y no puede hacer nada en los brazos, y no es raro que el que nace después es médico”, apuntó.

“Estudia para eso, como para reparar lo que no pudo hacer. Pasa con los bomberos, pasa con todas las profesiones (...) y en el caso de ella, si vivió algo en la infancia, que fue tan fuerte y la marcó, qué maravilla que pueda dedicarse hoy a ayudar a otras personas y que haya llegado el momento que se ayude a sí misma. Maravilloso”, concluyó.