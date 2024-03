“Me sacan la ch…”: Nicolás Solabarrieta reveló los motivos por los cuáles no tiene un perfil en OnlyFans

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Nicolás Solabarrieta habló sobre las consecuencias que tendría si es que se le ocurre crearse un perfil en OnlyFans.

Todo comenzó cuando Daniela Aránguiz y Pamela Díaz estaban hablando sobre algunos rostros de la farándula que también son parte de esta red, en donde suben contenido exclusivo y las personas tienen que pagar una suma de dinero para poder verlo.

De hecho, Fabio Agostini y Jhonatan Mujica han hablado que también son parte de la plataforma.

En este contexto, es donde Chama confesó: “Todos -nos- creamos Only Fans, pero nunca subimos nada de webeadas. Yo cerré el mío. El primer mes cobré 21 mil dólares, y no puse nada sexy ni nada”, reveló la venezolana.

“No voy a abrir uno”, lanzó Nicolás Solabarrieta en tono de broma, esto tras escuchar cuánto dinero ganó Alexandra.

Nico se niega a abrir un perfil en la plataforma

El hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta se mostró tentado con la idea de hacerse un Only Fans, pero la descartó de inmediato.

“Me sacan la ch…, mis papás no me hablan más en la vida. Ya entrar al reality fue un choque para ellos, si fuese por darle el gusto a ellos estaría en una oficina en Dubai trabajando de corbata de 8 a 8″, confesó Solabarrieta, eso sí, enfatizó en que tampoco quiere que ellos tomen el control de su vida.

“Cada vez que hay un tatuaje nuevo, arranca de nuevo la charla de papá: ‘hijo el tatuaje, que esto y que lo otro’”, agregó. A lo que la Botota recordó: “Pero si él se hizo uno contigo”.

“Sí, pero él dice que ya me estoy tapando todo el cuerpo”, aseguró el exfutbolista. Además, relató que cuando se tinturó el pelo color rosado fue tema para el comunicador y recibió un llamado de atención.