Neme regresa a “Mucho Gusto” con irónicos recados para sus haters: “A los que no me estaban esperando”

Fueron poco más de tres semanas las que el periodista José Antonio Neme desapareció de la animación de “Mucho Gusto”, periodo donde el rostro de Mega disfrutó de unas vacaciones en Europa que acabaron este jueves, cuando en el inicio del matinal se tomó las pantallas del canal privado para contar de su periplo estival.

Eso sí, lo hizo en su habitual estilo, saludando a sus amigos, fans y haters.

La llegada de José Antonio Neme

“¡Volvió la vida, volvió el color, volvió la estupidez y la ridiculez a este programa! ¡Los echaba tanto de menos a mi equipo maravilloso! ¡Nueva York, César, Martín! Podría seguir con una larga lista de amigos queridos”, indicó el comunicador, quien se incorporó al matinal junto a Karen Doggenweiler a eso de las 8:00 horas, cuando Natasha Kennard y Alejandro Sepúlveda dejaron su bloque de Meganoticias.

A ustedes que me estaban esperando, los quiero mucho. ¡Y a los que no me estaban esperando (...) les mando un beso! — José Antonio Neme

Tras su efusiva alocución, Neme no dudó en afirmar que en su periodo vacacional en el extranjero extrañó a todo su público. Tantos quienes lo aman como quienes lo odian por redes sociales.

“Una larga lista de amigos queridos que eché de menos y a ustedes que me están mirando en casa. ¡A ustedes! Los eché de menos. A ustedes que me estaban esperando, los quiero mucho. ¡Y a los que no me estaban esperando (...) les mando un beso!”, ironizó Neme, quien luego de eso inició el programa junto a Doggenweiler abordando una toma en el sector de Cerrillos, donde efectivos de Carabineros incluso lograron desmantelar una fábrica clandestina de ropa de lujo liderada por ciudadanos peruanos y bolivianos.

Para finalizar su primer día de regreso al matinal, Neme también se hizo notar en el inicio de Meganoticias Alerta, donde su conductor, Rodrigo Sepúlveda se mostró sorprendido por el regalo que el rostro del canal privado le trajo de su paso por Europa. Una bufanda del club español Barcelona, que fue efusivamente agradecida por el conductor del noticiario de Mega.