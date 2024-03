Pancha Merino recordó encontrón con excompañera de “SQP”: “Se lanzó a pegarme y yo con 6 meses de embarazo”

La actriz Pancha Merino ha tenido un largo recorrido por las pantallas chilenas, desde icónicas teleseries como “Adrenalina”, a un inolvidable paso por el programa de farándula “SQP”, su renacer en “Bienvenidos” y sus actuales espacios en TV+, como “Pedro y Pancha” y su puesto estable como panelista de “Tal Cual” durante los miércoles.

Por esto mismo, ella junto a la animadora Raquel Argandoña hablaron del “camino corto” en la televisión. Con esto se refieren a involucrarse sexualmente con alguna persona de un puesto importante para avanzar en la carrera, y generalmente estas acusaciones van dirigidas a mujeres que se ven en una mejor posición en su laburo.

La Quintrala señaló que “nadie en la televisión puede decir que yo entré por la puerta chica (...) no sé si todas pueden decir lo mismo”. Pancha Merino secundó esta noción de que Raquel nunca se ha involucrado con algún alto mando y ella tampoco.

La historia de Pancha Merino

En esa misma línea, Pancha recordó un encontrón que tuvo con una compañera de trabajo en ‘SQP’, y contó que “una mujer que trabajaba conmigo después de que dieron una nota de los actores de las teleseries, volvemos y me dice ‘a ti no te llaman porque tú eres mala actriz’. No me acuerdo si fue en la tele o en comerciales, pero me lo dijo, creo que fue en la tele”.

“Yo me quedé callada, nos fuimos a comerciales, yo estaba embarazada de la Chloe y le digo: ‘mira linda, puede que yo no sea tan buena actriz, pero yo llevo 18 años en esta industria y nunca me ha agarrado a un productor, a un director, a un editor’... y le empecé a nombrar a todos los puestos que ella se había comida (...) ‘¿Tú puedes decir lo mismo?’”, continuó.

Esto enfureció a la involucrada y se abalanzó en contra de Pancha, “la galla se me lanzó a pegarme y yo con 6 meses de embarazo, otra compañera se puso al medio y le dijo: ‘¿Cómo se te ocurre? Si está embarazada’. La galla quedó como un energúmeno y yo sentadita ahí como una dama”, cerró.