Pato Torres contó que no pudo acceder a un crédito por tener 70 años: Adriano Castillo reaccionó a sus dichos

El actor Pato Torres estuvo invitado en el programa “Emprendidos”, en donde habló sobre una situación que lo afectó como un hombre de más de 70 años de edad, la cual puede compartir con otras personas de una edad más avanzada, que es lo que lo motivó a contarlo en dicho espacio de Tevex.

Él visitó a Daniel Valenzuela, y habló sobre su situación económica, un obstáculo al cual se enfrentó tras intentar saldar sus deudas. “El sólo hecho de sentir que ya tienes 70 años y que de pronto tengas ciertas exigencias para muchas cosas”, partió.

“Por ejemplo, lo voy a decir aquí porque es fundamental, como para ponerse al día en tus cuentas y en las deudas que tú tienes que cumplir, vas a pedir un crédito, pero no te lo dan por tener 70 años”, reveló el actor del difunto programa “Teatro en Chilevisión”.

La reacción del Compadre Moncho

Esto llevó a Pato Torres a realizar una pregunta abierta: “¿Cómo arreglo esta situación? Quiero arreglarlo, pero no me dejan”. Esto despertó la duda del animador, quien le consultó si es esta situación se repite incluso si es que uno muestra un contrato o justifique tiene un empleo fijo y un flujo estable de ingresos. Torres le respondió que no, reiterando que exclusivamente por su edad uno no puede acceder a un crédito.

Esta situación le llegó a su colega actor, Adriano Castillo, mejor conocido como “el Compadre Moncho”, quien reaccionó a los comentarios de Torres y escribió en el extracto de esta conversación que publicó la señal.

“Muy bien dicho Pato, incluso a mí me han dicho: ‘Perdone, pero la computadora lo rechazó’. Esa vez le dije al funcionario bancario que me atendió: ‘Cuidate que la computadora no te remplace’”, escribió Adriano Castillo en la publicación de Instagram.