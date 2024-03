“Que ordinariez”: Hans Valdés de Gran Hermano lanzó canción con frase de alto calibre

Al igual que sus compañeros de Gran Hermano, Hans Valdés incursionó en la creación musical y se lanzó al estrellato con una canción al ritmo del género urbano.

Si primero fue Rubén Gutiérrez, Scarlette Gálvez y Fran Maira, ahora fue el turno del oriundo de Constitución.

Sin embargo, a pesar del ritmo pegajoso, al más estilo perreo intenso, hubo una frase que no gustó en los seguidores debido a su contenido explícito.

Si bien, es común escuchar letras sexualizadas en las canciones de reggaetone, sorprendió en los oyentes que viniera de parte de Hans Valdés, quien al interior del reality siempre se mostró muy caballero.

La canción lleva por nombre “No me llames” y fue lanzada el miércoles en su canal de Youtube, Hans Leonel. Actualmente tiene más de cuatro mil reproducciones y casi 500 likes.

“No me llames que no voy a contestarte. Si tú sabes que ya se te hizo tarde. Ahora tengo otra coqueta, esperando en la discoteca. Mientras la gata se suelta, tú estás pidiendo que yo te lo met...”, canta en el coro.

Cibernautas reaccionan a canción de Hans

“Que feos sus comentarios, la canción también”, “Como cantante le va mejor como planta”, “AutoTunes en su máxima expresión … más falso que declaración del padre Hurtado”, “Que es eso de pidiendo q yo te lo meta...k ordinaries”, “Las letras de las canciones de este tipo de música, cada vez peor”, fueron algunas de las reacciones que usuarios escribieron en la cuenta de Instagram La Exclusiva.

De igual forma, en Youtube, sus seguidores fueron más positivos en sus críticas.

“Es cmo una canción con dos coros, el chanteo no mgto mucho, luego el “mala me lo negaste y yo mirándote a la cara” lo encuentro genial y muy potente. A darle pa arriba no ma!”, “Con todo hans exito temazo”, “Buen tema! Saludos desde Uruguay! 🇺🇾🇺🇾🇺🇾”, lo felicitaron.