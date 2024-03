“Qué vergüenza de país tener mujeres así”: Pepi Velasco se fue en contra de Cathy Barriga tras investigación en Maipú

La imagen y aprobación de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se encuentra en el piso después de ser formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, junto a otros cinco exfuncionarios, por un desfalco cercano a los 31 mil millones de pesos en el municipio. Actualmente se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total mientras dura la investigación.

Diversos personajes han hablado sobre la “Robotina” que cayó en gracia, y uno de ellos fue uno de los actores más importantes en la denuncia en contra de Barriga, el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic quien recibió al municipio después del mandato de la exchica “Mekano”.

Él habló de ella en su aparición en “Podemos Hablar”, y criticó la medida cautelar que recibió. “Evidentemente la envergadura de los delitos cometidos, yo creo que requerían de otra medida cautelar (que el arresto domiciliario)”, partió afirmando.

“Estamos todavía en una etapa de investigación, la justicia tarda, pero llega y quiero confiar en eso. Yo hoy día soy alcalde y tengo que hacer mi pega con los pocos recursos que nos dejaron. Hoy día el responsable administrar la comuna soy yo, la justicia tendrá que determinar cuál es la sentencia que corresponde”, continuó.

Vodanovic contó cómo fue recibir la Municipalidad después de la gestión de Cathy Barriga. “Tener que recibir una muni con un montón de problemas y necesidades, y de verdad no tener plata para nada. Tuvimos que desvincular a muchas personas, cortar muchos programas, no podíamos tapar un hoyo en la calle o pintar un paso de cebra. No podíamos hacer nada”, reveló.

La tajante opinión de Pepi Velasco

La actriz Pepi Velasco estuvo de invitada junto a su amiga Magdalena Max-Neef al programa “Todo va a estar bien” de Vía X. En este espacio jugaron al hipotético de qué hombre conocido dejarían que tuviera una relación con sus hijas. Uno de ellos fue el alcalde Tomás Vodanovic.

Él fue alabado por su apariencia física y su cuerpo, Velasco no estaba muy familiarizada con él, así que preguntó por su currículum político. Vodanovic fue aprobado por ambas y mientras pasaban al siguiente rostro, Pepi dijo “tiene harta pega este alcalde con la media cagadita de la Barriga”.

“Qué vergüenza de país tener mujeres así, hueón. Qué vergüenza”, cerró Pepi Velasco.