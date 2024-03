“Quiero hablarle directamente a Mario Kreutzberger”: José Miguel Viñuela recordó su tragicómico paso por “Sábado Gigante”

José Miguel Viñuela estará como invitado en el episodio estreno de “Podemos Hablar”, en donde hablará sobre su desconocido paso por el programa “Sábado Gigante” y que este no terminó como esperaba.

En una conversación con Julio César Rodríguez, el rostro de TV+ recordará cómo fue su experiencia en el team de menores en el exespacio de Canal 13.

“Bueno yo quiero hablarle directamente a Mario Kreutzberger esta noche”, mencionó de entrada, mandándole un mensaje al animador.

“Corría el año 1983, y yo estaba en el clan infantil, hay un video que está en TikTok que se ha viralizado, que tiene que ver con que yo le digo…”, comentó.

Posteriormente, el comunicador continuó su triste historia: “Durante todo el año Don Francisco regalaba bicicletas y mi sueño era tener una bicicleta y se la ganaba todo el mundo; yo me aprendía las frases de Cola Cao y un día me lo aprendo y se me olvida la última frase y Don francisco dice ‘se le olvidó'”.

“Yo le decía espere Don Francis, (pero) llega otro a completar la frase y dice usted se ganó la bicicleta…”, relató Viñuela, rememorando este tragicómico momento de su infancia.

José se quedó sin pan ni pedazo

Eso sí, no se quedó con las manos vacías puesto que la producción le dio un premio de consuelo. “Me regaló un personal stereo, Walkman”. Sin embargo, no le gustó y no encontró nada mejor que decirle al animador que ya tenía tres de estos aparatos como estos en su casa.

Tras escuchar estas palabras, Don Francisco se lo quita y le dice “ahora tiene dos”. Acto seguido, el comunicador continuó hablando con los demás niños que estaban en el espacio mientras que el pequeño Viñuela quedó sorprendido y mudo ante la inesperada acción.

Acá te dejamos el registro: