“Si fuera narco”: Pamela Díaz justifica demanda a Hugo Valencia y Adriana Barrientos por acusarla de ingresar droga en reality

Pamela Díaz será una de las invitadas al episodio de este jueves del programa “Podemos hablar”, donde aportará mayores detalles de los motivos que la llevaron a presentar una demanda en contra de Adriana Barrientos y Hugo Valencia por acusarla de ingresar droga a un reality.

La Fiera abordará en el estelar de CHV los problemas que le ha significado verse involucrada en una acusación que, en sus palabras, falta a la verdad, ya que “no llevé marihuana” al programa de “Tierra Brava”.

Una, no soy narcotraficante; y otra, yo no llevé marihuana; ni menos una maleta con setenta y tantos kilos — Pamela Díaz

La demanda de Pamela Díaz

“Todo partió de un comentario de Daniela Aránguiz. Un comentario, como de estar en la pieza comentando cualquier cuestión y nunca pensaron que iba salir en un titular. ¿Qué te pasó con eso?”, le preguntará Julio César Rodríguez a la mediática, quien reconocerá que si bien no es mucho de hablar de sus problemas o lo que le afecta en programas de televisión, en esta ocasión optó por “llevar a tribunales” a los panelistas de “Zona de estrellas”.

“Sí, de hecho, hablé con Daniela, pero hay un tema Julio. Y es que cuando a mí algo me afecta o me molesta, no soy mucho de hablarlo en televisión, ni comentarlo mucho. Me gusta en general hacer las cosas bien, y creo que cuando uno hace muchos comentarios sobre Adriana o Hugo o Daniela. Yo prefiero llevarlo a tribunales como corresponde”, sinceró la morena, quien ni siquiera le bajará el perfil a su demanda luego que el conductor de “PH” deslizara que Díaz se tomó “un poquito más picante” lo que él considera como una broma de los rostros de Zona Latina.

“Yo no acusaría a nadie de lo que no es”, enfatizará Díaz, muy directa para asegurar que “no soy narcotraficante”.

¡CAPÍTULO ESPECIAL! 🤩



Pamela Díaz abordará las acusaciones de ingreso de droga a un reality 😮 Eva Gómez y la película erótica que protagonizará 👀 Además José Miguel Viñuela y Pablo Zúñiga conversarán en estudio#PodemosHablarCHV con JC Rodríguez ESTE JUEVES a las 22:30 hrs. pic.twitter.com/SUAmMqKEjN — Chilevisión (@chilevision) March 26, 2024

“Una, no soy narcotraficante; y otra, yo no llevé marihuana; ni menos una maleta con setenta y tantos kilos, y yo no gané 1.200 millones de pesos. Si hubiese ganado eso no estaría sentada acá ahora”, afirmará la Fiera según pudo averiguar publimetro.cl.

“Si fuera narco, estaría escondida”

“¿Y si fuera narco Adriana Barrientos? Los narcos no se mueven de esta forma en un programa, conversando con la gente y me parece que la actitud de Adriana es bastante rara, porque yo me la vi el otro día en una fiesta, se me acerca, ella estaba media entonada, y conversamos un rato y yo no tengo problemas de dirigirle la palabra a una persona que no me caiga bien ni mal, pero hay un respeto en saludarla. Entonces, creo que su actitud, la actitud de ella, no va terminar bien”, explicará.

“Tirar humor y talla, yo lo puedo entender. A mí me gusta la televisión y yo me cagó de la risa y todo, pero cuando ya pasai (sic) un límite, y los GC (generador de caracteres) son ‘La nueva narco de Chile’, ‘Llegó la merca, llegó la merca’, cuando yo llegaba (...) fue todo como un poquito mucho. Lo que vemos en las noticias en CHV, era como yo me sentí, que en algún momento iba salir en las noticias, y además no soy eso, a mí me da lo mismo que digan lo que quieran, de tirar la talla que ando con uno, con otro, que me separé. Hagan lo que quieran, eso igual pueden especular, y decir lo que piensen, yo vivo de la televisión hace muchos años y sé cómo se maneja. Pero cuando son mentiras, hay mentiras que puedes dejar pasar y no generar ataos (sic) y otras que si me molestan”, insistió.

“Sí (me ofende que me traten de algo que no soy), de hecho hablé con mi mamá y mi papá que justo estaban en Miami. Mi hijo que estaba viajando a la universidad, entonces igual lo molestaron y hay temas personales que a mí me afectan. Trabajo en esta industria hace mucho tiempo, en televisión no estoy hace tres años y me saco la cresta para trabajar y todo el mundo lo ve, como subo mis historias, todo el mundo lo ve a la hora que llegó, que hago esto y lo otro. Pero cuando son mentiras sí me molesta. Claro no me han llamado del colegio y de otros lados y es entendible, claro si fuera narco, estaría escondida”, concluirá.