“Arréglatelas tú...”: Pablo Zúñiga relató cuando casi se va detenido por culpa de Pamela Díaz

El comediante Pablo Zúñiga estuvo presente en el nuevo capítulo del estelar de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar” junto a José Miguel Viñuela, Eva Gómez y su amiga Pamela Díaz. A propósito de su amistad con la Fiera, él compartió una anécdota con ella en el punto de encuentro que casi termina con él detenido por culpa de ella.

Él partió contextualizando que esto sucedió en la época del Festival de Viña que habituaba a cubrir, debido al tráfico Zúñiga prefirió llevar su motocicleta, pero necesitaba que alguien llevara su moto en un carro y Pamela Díaz se ofreció, en ese instante la Fiera se acordó de la historia y reventó en risas ofreciéndole sus disculpas.

“Me pasó el carro, lo enganché y me fui al día siguiente con la moto atrás. Hablaba con la Pame en el camino, estaba muy agradecido, pese a que se ve una mujer fría y calculadora, no lo es. Eso me repetía yo en el camino”, narró el comediante.

“Bajando por Agua Santa, me para Carabineros, me dicen: ‘sus documentos por favor’, le pasé mis documentos y me dicen ‘documentos del carro de arrastre’”, contó. Pablo no sabía que necesitaba documentos para el carro, y el policía le explicó que es un vehículo más que tiene que tener patente.

La sorpresa de Díaz y el carabinero

El carro no tenía documentos ni patente, así que el humorista procedió a llamar a Pamela Díaz, “le cuento lo que me pasa y me contesta: ‘arréglatelas tú cul***’”, recordó. Esto hizo que la Fiera se levantara de la risa, y los invitados reventaron en carcajadas por el actuar de Díaz.

Para la sorpresa de todos, él estaba con el altavoz y se escuchó clarito la respuesta de la Fiera. Pablo Zúñiga le volvió a explicar que tenía que llegar a una reunión de pauta para un programa de televisión, pero esto le tenía sin cuidado al oficial.

“No me importa quién sea usted, así que está detenido, le vamos a requisar la moto, el carro y el auto, así que bájese (...) Me bajo y voy caminando hacia la patrulla, y el carabinero me para y me dice: ‘a usted no más le gusta el hueveo. Ya devuélvase y no lo quiero ver nunca más’”, remató Pablo.