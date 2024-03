Dragon Ball Super: Así se vería Gohan como el reemplazo de Bills, Dios de la Destrucción

Todo parece indicar que Whis está en la búsqueda de un nuevo Dios de la Destrucción. No sabemos si es que se aburrió de Bills o si quiere a alguien más fuerte en el puesto, pero cada frase que dice nos hace pensar que buscan un reemplazo para la deidad que conocimos en Dragon Ball Super.

Al primero que le ofreció el puesto fue a Goku, después de ver como el saiyajin criado en la Tierra logró dominar el Ultra Instinto. Después hizo lo propio con Vegeta, cuando el príncipe logró ejecutar el Ultra Ego.

Es posible que no sea un ofrecimiento como tal, sino la forma que Whis encuentra para decirle a este par de guerreros que alcanzaron una fuerza que supera a la de cualquier peleador común, y alcanzaron los niveles que registran las deidades de Dragon Ball.

Lo cierto es que ahora el Ángel Guardián del Universo 7 lo ha vuelto a hacer. Mientras veía a Gohan peleando contra Broly dijo que fácilmente el hijo de Goku podría ocupar el puesto de Dios de la Destrucción.

Dragon Ball Super EP #103

A Bills no le hacen gracia este tipo de comentarios cuando los hace con Goku y Vegeta. Sin embargo, con Gohan notó que no es un guerrero capaz de convertirse en un destructor. ¿Eso quiere decir que los otros sí? No lo sabemos, lo cierto es que tanto el Dios de la Destrucción como Whis quedaron sorprendidos con la nueva transformación del Modo Bestia que alcanzó el joven saiyajin entrenando solo.

Entonces, debido a que ya le ofrecieron el puesto a Gohan, buscamos en las redes sociales y nos encontramos con este Gohan en Modo Bestia con los atuendos de un Dios de la Destrucción.

Es el mismo Gohan que vimos en la película del 2022 y más reciente en el manga. La diferencia es que viste el pantalón y los detalles de cinturones que lleva Bills. La ilustración es impresionante y a todos nos encantaría ver al joven saiyajin logrando este tipo de ascensos.