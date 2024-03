“Es difícil hablar de esto”: Natalia Valdebenito reveló que rechazó volver al Festival de Viña por temor a su integridad física

La comediante Natalia Valdebenito hizo historia en el Festival de Viña del Mar del 2016 tras ser la primera mujer en hacer reír a la Quinta Vergara después de 12 años de la última presencia femenina en el humor. Ella triunfó llevándose las dos Gaviotas, y se transformó en un referente en la comedia nacional.

Este hito que marcó en el humor, hizo que en diversas ocasiones ha sido llamada para volver a conquistar al monstruo. Sin embargo, no se ha concretado su vuelta al importante escenario.

La comediante participó del programa de Youtube conducido por Luis Slimming, “Entre Broma y Broma”, y él le consultó si es verdad que el motivo del freno de negociaciones tuvo que ver con su seguridad personal no con el monto monetario.

La confesión de Natalia Valdebenito

Ella asintió y precisó que “no segura de llevarme alguna Gaviota. No fue para este festival, pero sí para los anteriores. Es bien difícil hablar de esto, tuve que conversar con ellos para decirles si es que iba a estar segura de gente que amenazó con hacerme algo y me vienen amenazando hace rato, y yo tengo que cuidar mi entorno y mi familia se preocupó en serio”.

“Cuando esto ya alcanza un nivel que tú dices ‘esto ya tiene mal a más personas, este miedo parece que es real’. Cambiar la ruta para la casa o que te digan dónde paseas a tu perro, te puede pasar algo”, confesó Natalia.

Valdebenito señaló que también la ponía insegura el hecho de que pudiese haber algún altercado en el público entre la gente que la apoya o quienes tienen una odiosidad con ella. “No me sirve ese escenario para hacer comedia o lo que a mí me gusta”, señaló.

“Mi vida es insegura así que tengo que tomar precauciones y me dijeron que no podían protegerme, así que no pude decir que sí al Festival, y tenía una rutina muy buena”, cerró Natalia Valdebenito.