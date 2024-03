“Es el nuevo enemigo de Chile”: Carla Jara se llenó de mensajes de apoyo tras su quiebre con Francisco Kaminski

Este viernes se dio a conocer una bomba en el mundo de la farándula: la relación entre Carla Jara y Francisco Kaminski terminó después de siete años de matrimonio. El periodista afirmó que el término fue amistoso, pero esta información fue desmentida por su expareja.

El programa “Zona de estrellas” fue el primero en dar esta noticia, cuando el periodista Pablo Candia contó que “este último tiempo ya habían terminado anteriormente, habían habido otras ocasiones que se habían distanciado y han vuelto. De hecho, se fueron de vacaciones hace poco, terminaron volviendo separados, porque se pelearon en las mismas vacaciones, andaban cada uno por su lado”.

Por su parte, Adriana Barrientos comentó que habló con Kaminski, quien le confirmó la ruptura. “Me dice ‘sí amiga, estamos separados. Esto fue en buenos términos en todo caso. Tenemos una muy buena relación”. La Leona contó que Francisco no se cierra a retomar la relación, que “hay esperanza”.

“Ánimo hermosa”

No obstante, Carla Jara desmintió que la relación haya terminado bien. Ella habló en LUN y contó su verdad. “Nos separamos hace dos semanas. Y quiero dejar súper en claro que esto no es como él está diciendo, no fue en buenos términos. Aquí si hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”, contó.

“Esto pasó de la noche a la mañana. Con él nunca tuvimos ningún problema, ningún conflicto, no nos habíamos separado antes. Era una relación estable y maravillosa, pensé que mi matrimonio iba a durar toda la vida (...) voy a salir adelante con mi hijo y así va ser”, sentenció.

La cuenta de Instagram de Carla Jara se ha llenado de mensajes de apoyo de sus seguidoras, quienes le recalcaron su apoyo y la felicitaron por librarse de Kaminski. “Siempre fuiste mucho para ese tipo”; “no era para ti. Ánimo hermosa”; “Al fin te liberaste de quien no te dejaba brillar, llegó tu momento a lo Shakira y Karol G”; comentaron.

“Te envío mucho apoyo. Francisco fue tu momento humilde, solo eso”; “¡La vida no te quita cosas! Te libera de cosas por que sabe que tienes que volar mucho más alto”; “la generación Mekano no te dejará sola”; “él es el nuevo enemigo de Chile”; “mucha carne pa’ tan poco pelagato”; escribieron más personas.

Comentarios a Carla Jara Captura: Instagram

Comentarios a Carla Jara Captura: Instagram

Comentarios a Carla Jara Captura: Instagram

Comentarios a Carla Jara Captura: Instagram