“¿Hubieses aceptado un desnudo?”: Eva Gómez recuerda sensual participación en película de hermanos Badilla

Invitada en el programa Podemos Hablar de CHV, la exparticipante de Tierra Brava, Eva Gómez, recordó su experiencia actuando en la película de los hermanos Badilla, donde tuvo que sacar a relucir toda su sensualidad.

“Fue muy entretenido, me presentaron el guion, me lo leí y me dio mucha gracia. Es una pareja de losers que tienen un videoclub, que por supuesto quiebra en esta época y deciden en la casa de los tíos que se las dejan cuidando y deciden hacer ahí como un motel de lujo y yo soy una vecina que se viene separando y el motel me queda al lado”, contó.

Además, agregó que “la verdad esa escena me reí haciéndola un montón y es un reto porque tengo un papel súper protagónico y como sensual, más que erótico”, aclaró.

Eva Gómez recuerda película de hermanos Badilla

Pero, Pamela Díaz quiso saber a qué se refería con que era “más sensual que erótico”, a lo que la española tuvo que explicar.

“Porque no se ve nada, pero lo sugiere todo, te fijai, yo aparezco en la cama en baby doll y el otro desnudo frente mío, pero no es todo como aparece, en el fondo, está todo bien cuidado y está bien entretenida”.

A ello, el nuevo animador del espacio, Julio César Rodríguez, le hizo la pregunta del millón y quiso saber si hubiese aceptado hacer un desnudo, a lo que Gómez fue enfática.

“No, y de hecho fue lo primero que dije”, sentenció.