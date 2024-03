“Lo que callamos las tutonas”: Pamela Leiva sacó aplausos con técnica para evitar el roce de piernas

La comediante Pamela Leiva reveló su receta infalible para usar pantalones cortos y lucir sus piernas sin sufrir con el roce de los muslos. Así lo compartió a través de sus redes sociales, durante su estadía en Río de Janeiro, Brasil.

“Se los compartí en Tik Tok, pero como se que muchas no usan esa red social, les dejo mi secreto para no hacerme daño con el roce de piernas y poder andar en short (aunque algunos opinen que se me ve como el hoyo…), escribió en Instagram junto al video.

“Si usted anda en Río de Janeiro y como yo, es piernúa y le gusta ponerse short, le voy a compartir el mejor dato para caminar”, indicó, revelando que sería la mejor técnica para evitar el roce entremedio de las piernas.

Acto seguido, sacó “el secreto mejor guardado” y se aplicó desodorante en spray en ambas zonas.

“Una se chanta aquí...se chanta ahí y no te van a andar raspando las piernas...ese es mi dato”, mostró.

Pamela Leiva y reflexión sobre el cuerpo

Además, compartió un mensaje respecto al cuerpo, debido a las burlas que ha recibido por el peso.

“La verdad este último tiempo he recibido mucho comentario sobre mi peso y cuerpo, y más allá de yo tampoco sentirme en mi mejor forma, juré que jamás me volvería a cagar de calor por vergüenza de mi cuerpo. Ya estuve en la playa tapada hasta el cuello o usé chalecos cayendo los patos asados para no mostrar mis brazos gorditos. Así que ya no más. Ya saben, muestren sus piernas sin miedo!! Y disfruten que la vida es hoy”, aconsejó.

El video generó decenas de comentarios positivos entre sus seguidoras, quienes agradecieron el dato.

“Lo que callamos las tutonas, voy aplicar el dato”, “Buen dato, cualquier spray sirve?”, “Pame en decathlon venden cremita y desodorante específico para eso, no mancha ni irrita💜 aguante las jamonas”,