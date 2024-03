Sabrina Sosa y los rumores sobre amoríos con Roberto Cox o Alexis Sánchez: “Me incomodaba”

Desde hace un buen tiempo, Sabrina Sosa debe enfrentar de cuando en cuando nuevamente los rumores que criculan acerca de sus supuestos romances, sea con Roberto Cox o con el futbolista Alexis Sánchez.

La anterior vez que se la vinculó sentimentalmente con el “niño maravilla” fue durante unas vacaciones en Europa y coincidió con el deportista al asistir a un partido del Inter de Milán, escuadra en la que milita la figura chilena.

Si bien algunas veces la influencer ha debido alzar la voz para desmentir esos chismes, hoy ya se lo toma más bien con humor, según confidenció a Página 7.

“Los rumores sobre posibles parejas no es que me molesten. Al principio, años atrás, sí me molestaba, porque estaba muy nueva en algunas cosas”, explicó la modelo de entrada.

“Necesiten verte emparejada con alguien”

La comunicadora señaló que en esa época “venía de estar muchos años en relación (con Claudio Valdivia), nunca se hablaba sobre si tenía un novio o no y de repente que lo hicieran, sí me incomodaba, me ponía un poco nerviosa”.

“Después me acostumbré, te pasa una y te duele el estómago, te pasa una tercera y ya te ríes. Me llama la atención de que necesiten verte emparejada con alguien, estoy feliz y bien”, reconoció.

Además de convivir con lo que se publica en la prensa, Sabrina también advierte que son muchísimos los mensajes que recibe en redes sociales opinando acerca de su vida privada.

“Es parte de... (la exposición pública), hay que tomarlo con calma. Y ver ese dicho, tomarlo de quién viene porque la gente opina libremente, a veces desde el respeto y, a veces, de sus carencias”, reflexiona.

En este sentido, la expanelista de “Sígueme y te sigo” asegura que “hay que saber entender quién está del otro lado y no dejar que esas cosas afecten, en verdad ya me acostumbré”.