Vuelven a salir a la luz los ‘extraños’ juegos y videos en el antiguo sitio web de Amanda Bynes

En medio de la controversia que ha nacido tras el estreno de Quiet on Set, el documental que se desenmascara los abusos que sufrieron algunos de los actores jóvenes de Nickelodeon cuando eran menores de edad, muchas personas han tomado la tarea de desempolvar o redescubrir contenido “extraño” o “bizarro” que había en la web de los actores populares del canal.

Así fue como una usuario de TikTok sacó a relucir unos juegos que se podían jugar en la página web de la actriz Amanda Bynes, una de las estrellas que se ha visto envuelta en los hechos, al ser una de las presuntas víctimas del infame Dan Schneider.

La página web, que ahora redirige a la de Nickelodeon, fue creada para que los fans de la serie infantil The Amanda Show pudieran acceder a videos, entrevistas y juegos, pero la usuaria de TikTok @YouKnowNat publicó capturas de pantalla del sitio AmandaPlease.com, creado cuando la actriz tenía apenas 13 años.

YouKnowNat relata en su video, que también publicó en su cuenta de Instagram, que cuando entró al archivo del sitio web encontró “varias cosas extrañas”.

¿Qué había en la página web de Amanda Bynes?

La sección de videos incluía clips como “Amanda Gargles (Amanda hace gárgaras)”, “Amanda Squirts Cheese in her Hands (Amanda se echa un chorro de queso en las manos)”, y “Amanda Dances with Banana (Amanda baila con una banana)”. El archivo incluye otra sección titulada “Dirty Foot and Toenail (Pie y uña del pie sucios)”, así como un anuncio falso de “Ropa interior a control remoto”.

“Hay [secciones] sobre partes del cuerpo y sobre oler zapatos. Hay otras llamadas ‘Dirty Foot (Pie sucio)’ and ‘Toenail (Uña del pie)’”, detalló la tiktokera.

También contó que “en la sección de juegos de este sitio, que fue hecho para una niña de 13 años, hay uno llamado ‘Colour my Belly (Colorea mi barriga)’, y otro llamado ‘Name that Body Part (Nombra esa parte del cuerpo)’”.

YouKnowNat describe cómo, en el juego que pide nombrar partes del cuerpo, fotos de diferentes partes del cuerpo de Bynes (como sus manos o brazos) aparecen en la pantalla, y el jugador debe adivinar de dónde vienen.