“Es una decisión que yo tomé por ser sincero”: Francisco Kaminski descartó infidelidad con conocida conductora de TV

Una de las noticias que remeció al mundo de la farándula durante este fin de semana largo, fue que se confirmó el quiebre matrimonial entre Carla Jara y Francisco Kaminski tras una supuesta infidelidad de parte del animador de TV.

Fue la misma exchica “Mekano” quien salió a hablar sobre esta situación y aseguró que sí, hay “una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”, lanzó.

“Es verdad, nos separamos hace dos semanas. Y quiero dejar súper en claro que esto no es como él está diciendo, no fue en buenos términos. Aquí si hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”, reveló Jara en un diálogo con LUN.

“Esto pasó de la noche a la mañana. Con él nunca tuvimos un problema, ningún conflicto, no nos habíamos separado antes. Era una relación estable y maravillosa, pensé que mi matrimonio iba a durar toda la vida. lo amaba y siempre lo respeté, me preocupe que estuviera bien. El 25 de marzo cumplíamos 11 años juntos... pero a todos le he dicho que voy a salir adelante con mi hijo y así va ser”, comentó la influencer.

¿Kaminski y Camila Andrade?

Ahora, varios en espacios de farándula y redes sociales aseguraron que la posible compañera de trabajo con la cual traicionó a Carla Jara, sería nada más y nada menos que Camila Andrade.

En contexto, es donde el medio Infama le consultó al animador sobre su relación con la panelista de “Caja de Pandora”, quien negró rotundamente la situación y aseguró que la separación fue su decisión.

“¡Nada que ver! ¡No hay tercera persona! ¡Es una decisión que yo tomé por ser sincero con lo que siento! ¡Nada más!”, sentenció en un mensaje de Instagram.