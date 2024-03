Fabio Agostini revela lo que más extraña de Chile y sale apaleado en Perú: “Ver gente bonita”

Fabio Agostini sabe cómo crear polémica. Luego del Cara a Cara que protagonizó con Alexandra Méndez “La Chama”, el modelo volvió a robarse las miradas dentro de Tierra Brava, pero esta vez con nada relacionado a los habituales dardos de convivencia.

Fue a través de la cuenta del creador de contenido Ric La Torre donde trascendió el clip de una reciente conversación del chico reality. Y lo que dijo algunos lo consideraron imperdonable. En el video se le escucha a Fabio Agostini mencionar una de las cosas que más extraña de Chile y lejos de nombrar a algún integrante de su familia o amigos, aseguró que “ir por la calle y ver gente bonita” era de lo que más anhelaba de su país.

“Fabio Agostini diciendo en Tierra Brava que ‘extraña ver gente bonita’ cuando sale a la calle por Perú y por ese motivo quiere irse a Chile. Ya que se vaya de una vez, nadie lo necesita aquí”, fue la reacción del experto en farándula.

Fabio Agostini diciendo en #TierraBrava que “extraña ver gente bonita” cuando sale a la calle por Perú y por ese motivo quiere irse a Chile. Ya que se vaya de una vez, nadie lo necesita aquí. 🫣👇🏼 pic.twitter.com/lkRxNeiJlZ — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) March 30, 2024

Fabio Agostini salió con las tablas en la cabeza

Su comentario no fue bien recibido en el Perú, sobre todo por dejar entredicho que no hay gente bonita en las calles. “Aquí no hermano aquí yo ni quiero salir yo”, expresó Fabio durante una conversación con Nico Solabarrieta luego de comparar las movidas nocturnas de ambos países.

Varios usuarios se ofendieron además por no valorar la carrera que ha logrado en el país y los diferentes trabajos que ha tenido durante su larga estadía.

“Y así le dan pantalla a ese tipo”, “Y así le dan chamba aquí jajaja, si no le gusta Perú entonces que se vaya a Chile pues que Michi hace acá”, “Ese tipo siempre ha sido tan detestable”, “Los feos -como Fabio los llama- le han dado trabajo por muchos años”, “Que se largue a ver si va a tener trabajo y la buena vida que llevas acá”, “Le pago el pasaje de ida”, escribieron.