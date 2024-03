“Fue un sufrimiento bastante largo”: Peka Parra se sinceró sobre el difícil proceso que vivió mientras intentaba quedar embarazada

La actriz y comediante Ingrid “Peka” Parra se sentó junto a su antiguo jefe, Kike Morandé, para su programa de entrevista de su canal de Youtube, “Morandé Te Ve”. Ella habló sobre cómo fue su proceso para quedarse embarazada, lo que logró después de dos años con el nacimiento de la pequeña Emma.

Esta conversación surgió después de que Kike le consultó qué hizo durante la pandemia, si es que en ese periodo fue que quedó encinta, e Ingrid corrigió que se convirtió en madre después de la crisis sanitaria. “Lo que pasa es que a nosotros nos costó dos años y medio quedar embarazados”, partió.

“Nos costó harto, con tratamientos, viendo qué estaba pasando y me descubrieron millones de cosas entre esto que tengo sólo una trompa de falopio, ovulo de un solo lado, sólo tengo un 50% de probabilidades de quedar embarazada, y pensaba que me dejaba de cuidar e iba a quedar embarazada al tiro, y no. Fue un sufrimiento bastante largo”, continuó.

El relato de Peka Parra

En esa misma línea, la actriz quien también se desempeña como orfebre agregó que “fue bastante duro ese proceso de quedar embarazados, y no lograrlo. Eso creo que cansa a cualquier pareja, agota porque uno se frustra”.

Ella contó que se culpó mucho después de este periodo, y se llenó de cuestionamientos como “¿Por qué decidí ser mamá tan vieja? Yo fui mamá a los 38 años, y los óvulos no son los mismos que a los 28 (...) Yo me cuestioné muchísimas cosas, todo lo que hice, que quizás era un castigo divino, que no sirvo para ser mamá, que nunca lo iba a lograr″.

Peka Parra contó que pensaba que era una mujer sana, y no iba a tener problemas quedando embarazada, “después de que me hicieron muchos exámenes se dieron cuenta que no era tan sana, que tenía mis falencias. Que tenga una sola trompa, hay muchas mujeres que tienen una sola trompa y quedan embarazadas al mirarla, pero a mí me pasó que me costó el doble”, relató.

A modo de conclusión, Ingrid señaló que “yo como mujer empecé a echarme la culpa, fue un momento bien duro. Más encima estábamos en pandemia. Ahora tengo a mi Emma que es mi sol”.