Kike Morandé reflexionó a años del término de “MCC”: “No fue una excelente idea centrarnos nada más que en ‘El Muro’”

El animadora Kike Morandé se reinventó después de haber salido hace años de la televisión. Él inició su canal de Youtube, en donde realiza un programa de entrevista “Morandé Te Ve” y tiene diversos invitados con quien mantiene una relación.

En el último capítulo, lo visitó la actriz, comediante y orfebre, Ingrid “Peka” Parra, quien también formó parte del elenco de “Morandé con compañía”. Al hablar sobre su carrera como actriz, Parra confesó que “echo mucho de menos lo que teníamos en ‘Morandé’. Era pasarlo bien, era divertido, uno llegaba a echar la talla, uno como que no trabajaba. Te pagaban para ir a pasarlo bien, con todo respeto y cariño”.

El animador estaba de acuerdo con esta afirmación, él señaló que lo pasaban bien en el programa, y esta buena onda se traspasaba en la pantalla. “La gente siempre me pregunta (si vuelve) y yo les digo: ‘pasó la vieja’. El director no está, la Ina no está, López no está, Chipi no está, Vergara no está”.

La reflexión de Kike

Ingrid señaló que ella cree que si él se los propone, ellos volverían a trabajar con él. De igual forma, Peka reveló cuál era su momento preferido en “MCC”, “a mí me gustaban más los sábados, debo reconocerlo cuando hacíamos los bailes, las piruetas, el show”, contó.

Esto despertó una reflexión que Kike tenía guardad, y contestó que “al final fíjate que no fue una excelente idea centrarnos nada más que en ‘El muro’. A mí me gustaba mucho ‘El Muro’, pero me gustaba más cuando era con situaciones, mezclado con otras cosas, porque cuando era puro ‘Muro’ era un programa de poca gente que hacía siempre lo mismo. Yo estoy de acuerdo contigo”.

Peka Parra complementó que “uno se podía mostrar en distintas facetas (los sábados). En ‘El Muro’ agradezco mucho la oportunidad y lo pasé increíble, pero uno sí estaba más limitado para mostrarse porque éramos ene (...) en cambio, los sábados uno se lucía”.