Pamela Díaz adelantó cómo será su próxima salida de “Tierra Brava”: también contó si entraría a otro reality

El reality “Tierra Brava” se encuentra en la recta final. El próximo capítulo verá una doble eliminación después del duelo entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci; y el de Chama contra Gabrieli Moreira. El número de participantes cada vez se reduce más y falta poco para averiguar quiénes serán los flamantes finalistas.

Una de las mujeres que se mantiene en el tiempo televisivo dentro del reality es Pamela Díaz, aunque adelantó que pronto se verá su salida del encierro. En su participación del último capítulo de “Podemos Hablar”, la Fiera entregó detalles de cómo se fue del reality.

¿Cómo se fue la Fiera de “Tierra Brava”?

Esto lo reveló después de que el animador Julio César Rodríguez señaló que Pamela era apuntada como la preferida de la producción, él aseguró a ella le podía dar un berrinche y se podía ir. “Sí, de hecho yo me fui así. La otra semana salgo querida people, me dio la huea y me fui”, partió contando.

“No me apagaron la luz durante dos semanas y les pedí. Me pidieron disculpas, pero ahí hice mis maletas y me fui”, adelantó. Sobre su contrato, Pamela contó que “a mí me pagan día a día en un reality, no sé si todo el mundo. Yo tengo mis cosas súper claras, yo fui a trabajar, a pasarlo bien.

“Siempre soy la favorita, fui la primera en llamarme y trabajo mejor que todos los que están dentro del reality. Entonces, no tengo miedo en decirlo porque sé lo que soy”, sentenció.

¿Entraría a otro reality?

El animador le consultó si es que volvería a entrar a otro reality, y a la Fiera se le iluminó la cara al hablar sobre sus planes. “Me encantaría cumplir un sueño, que creo que lo voy a hacer en algún momento. Me encantaría entrar a un reality donde no me conozca nadie en otro país y sin privilegios”, partió

“Que nadie sepa quién soy, ser una más y darme cuenta si de verdad soy La Fiera (...) Ya tengo estudiado más o menos lo que quiero hacer en un reality. Manejarme en el docu para mí es muy fácil”, cerró.