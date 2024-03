Tomás Cox reveló vínculo familiar con Roberto Cox: “Lo reto vía Whatsapp. Una vez a la semana le doy indicaciones”

Tomás Cox confirmó su vínculo familiar con Roberto Cox, y además el histórico productor de eventos y conductor de TV reveló que le tiene que mandar un mensaje cada semana al periodista dándole indicaciones.

En un nuevo episodio del programa “Sin Culpa”, el comunicador habló sobre el lazo que lo une a Nataniel y al panelista de CHV: “Nataniel es bisabuelo mío y Roberto es sobrino en segundo grado, porque es hijo de un primo hermano de mi papá”.

“¿Y es cierto que tuviste que invitar a Roberto a tu programa para desmitificar que eres su papá?”, insistió la conductora Fran Sfeir. “Lo invité porque es un chiquillo muy interesante. Yo lo reto vía Whatsapp. Una vez a la semana le doy indicaciones humildemente”, contó Tomás, causando la sorpresa de todos los invitados del espacio de TV+.

Críticas a la nueva época de la televisión

Posteriormente, Tomás habló sobre los cambios que ha sufrido la pantalla chica durante estos últimos años.

“¿Cómo ha cambiado la televisión?”, le consultó Fran Sfeir al conductor de “Cara a Cara”.

“Ufff”, fue su primera respuesta. “En muchos aspectos la televisión ha cambiado para bien (no sé mucho en cuales aspectos). Y en muchos aspectos ha cambiado para pésimo en mi opinión”, disparó Cox.

“Los realities, los encuentro impresentables. Yo no soy mojigato ni cartucho, tengo una vida intensa (…) pero ver chiquillas gateando y tratándose a garabato limpio y semi piluchas lo encuentro espantoso, me parece pésimo. Me parece una vergüenza”.

“Los realities son reflejo de la sociedad”, sostuvo Mónica Aguirre. A lo que Tomás aseguró: “La sociedad chilena actual la considero un asco”.

“Yo estuve en un reality”, agregó la madre Millaray Viera, refiriéndose a “Pelotón”. “A veces me preguntaba ‘qué hago acá’, pero ahí conocí una de mis grandes pasiones hasta hoy: la biodanza”.