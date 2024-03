Integrantes de “¿Ganar o servir?” ya viajaron a Perú para comenzar las grabaciones: le mandaron un recado a Naya Fácil

A pesar de que todavía está emitiéndose “Tierra Brava”, su sucesor ya dio el vamos. Este domingo partió la odisea que será el próximo reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?” con el viaje de los participantes a tierras peruanas donde se grabará el encierro.

Los participantes que ya fueron confirmados para el programa, evidenciaron su viaje a través de redes sociales, y una de ellas fue Gala Caldirola, quien compartió una imagen de ella junto a Faloon Larraguibel, Blue Mary y dos mujeres incógnitas en el aeropuerto antes del viaje.

Una vez que llegó a Perú, la española le habló a sus seguidores de cómo ha sido su experiencia. “El vuelo ha ido increíble, he conocido a mis compañeras y todas increíbles. No puedo contaros de todas porque algunas no están confirmadas, pero va a ser un equipazo. Lo vamos a pasar genial”, aseguró Caldirola.

Por su parte, su enemiga Oriana Marzoli también grabó su odisea a Perú. Ella partió desde España, y una vez que llegó a su destino, la polémica chica reality dijo que “estoy asada de calor (...) qué maravilla, me encantaría haber hecho el reality con esta ropa (deportiva), pero no, lo haremos vestido de época”. De igual forma, mostró las rosas rojas que le regalaron sus fanáticas en Lima.

Por su parte, el argentino Luis Mateucci también publicó imágenes de su ida a Perú, y una vez que estaba en la camioneta con el resto de participantes, grabó a Pangal Andrade y Gonzalo Egas mientras el primero estaba durmiendo.

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Las pistas de los participantes rumoreados

No obstante, los confirmados no fueron los únicos que mostraron su camino a Perú, ya que participantes que no han sido confirmados también dejaron en evidencia que van al reality de Canal 13. La exintegrante de “Gran Hermano”, Fran Maira, mostró sus maletas y se grabó desde los asientos del aeropuerto.

Camila Recabarren mostró el mensaje de su equipo de basketball que le deseaba buena suerte en su próxima aventura, y el exfutbolista, Claudio Valdivia, subió una historia la cual terminó borrando, pero fue recogida por el portal Infama.

Él posó junto a Gabriel “Coca” Mendoza, quien sí está confirmado, y le mandó un recado a Naya Fácil, cuya renuncia fue oficilazada el día de ayer. “Naya Fácil te estamos esperando, acá te vamos a cuidar”, escribió.

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram

Historia de integrantes de "¿Ganar o servir?" Fuente: Instagram