“Miserable”: Natalia Valdebenito se fue en contra de Vasco Moulian después de que éste interpelara a Pedro Campos

Esta semana se reveló la querella que interpuso la psicológa Raffaella di Girolamo, hija de la consagrada actriz Claudia di Girolamo, en contra del actor Cristián Campos por abuso sexual durante su adolescencia cuando el acusado era su padrastro.

La familia di Girólamo publicó un comunicado en donde se refirieron a los hechos, el cual fue subido al Instagram público de Raffaella, y fue elaborado en conjunto de la Fundación para la Confianza, que está respaldando esta denuncia y proceso legal.

“Hemos decidido compartir esta carta como parte de nuestro camino de sanación y al mismo tiempo transparentar con nuestras palabras el hecho abyecto y horroroso que nos atraviesa como familia”, partió declarando el núcleo familiar de la psicóloga.

“Hace un tiempo atrás, gracias a la valentía y entereza de Raffaela di Girolamo, nos enteramos de su abuso sexual reiterado cometido por Cristián Campos Sallato. Este abuso comenzó a los 13 años cuando ella era menor de edad; y se prolongó hasta sus 16, 17 años mientras él era parte de la familia y padre de sus hermanos”, continuó el comunicado.

Poco a poco, diversas personas de la familia y el círculo cercano ha hecho público su apoyo como la prima de Raffaella, Mariana di Girolamo; y la nuera de Cristián Campos, Josefina Montane. Este fin de semana, los hijos de Cristián Campos, Antonio y Pedro Campos di Girolamo, manifestaron su apoyo a la querella.

La súplica de Vasco Moulian y la respuesta de Natalia Valdenito

El actor Pedro Campos di Girolamo publicó el comunicado escrito por su familia en su cuenta de Instagram, el cual evidenció que está apoyando a su hermanastra. Por esto, un amigo de su padre, Vasco Moulian, le pidió que reconsiderara.

“Pedro querido, te conozco desde que eras un niño y con tu padre siempre hablamos del inmenso amor que te tenía a ti y a tus hermanos”, partió. “Solo les suplico un poco de piedad, recuerdo cómo Cristian hablaba con un amor profundo, hermoso, único”, continuó.

“No me lo contaron yo lo viví, es por eso que te escribo desde un amigo de tu viejo. Pedro me imagino que te pidieron que mandaras esa carta, una vez más solo te pido piedad por tu papá. Recuerda que yo perdí al mío y tu viejo me entregó mucho amor”, agregó.

“No te imaginas la pena que tengo en mi alma de cómo han caído en las redes de prensa. Leerte solo me puede generar una impotencia feroz, no sigan. En los medios de comunicación no se ganan los juicios, no sean rascas. Te lo suplica un amigo de tu papá”, escribió con muchas faltas de redacción.

Comentario de Vasco Moulian Captura: Instagram

La comediante Natalia Valdebenito reaccionó a los dichos de Vasco, los cuales se hicieron virales en X (Twitter), y ella escribió: “Miserable Vasco Moulian ¡Así suplican los cobardes cuando son descubiertos! Además subestimando la inteligencia de una familia que sabe muy bien lo que está haciendo. Que asco Vasco Moulian”. Posteriormente, Valbenito borró el mensaje.