‘Parasyte: Los grises’ explora la posibilidad de coexistencia entre individuos y organizaciones

El próximo 5 de abil, llega a la plataforma de streaming Netflix la serie de 6 episodios, ‘Parasyte: Los grises’ (Parasyte: The Grey) protagonizado por Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan y Lee Jung-hyun, dirigida por Yeon Sang-ho (’Estación zombie: Tren a Busan’, ‘Rumbo al infierno’ y ‘Jung_E’). Esta producción de suspenso y ciencia ficción está basada en el manga “Parasyte” de Hitoshi Iwaaki.

¿De qué trata ‘Parasyte: Los grises’?

“Cuando unos parásitos desconocidos se apoderan de huéspedes humanos y van ganando poder, la humanidad debe levantarse para enfrentar esta creciente amenaza”, se lee en la sinopsis oficial otorgada por Netflix.

La serie ‘Parasyte: Los grises’ llega a Netflix el próximo 5 de abril. / Foto: Cortesía (Netflix)

Conoce al elenco de ‘Parasyte: Los grises’

Jeon So-nee como Jeong Su-in

Koo Kyo-hwan como Seol Kang-woo

Lee Jung-hyun como Choi Jun-kyung

Kwon Hae-hyo como Kim Chul-min

Kim In-kwon como Kang Won-seock

Lee Hyun-kyun como Kwan Hyuk-ju

La serie ‘Parasyte: Los grises’ llega a Netflix el próximo 5 de abril. / Foto: Cortesía (Netflix)

Publimetro México fue invitado a la conferencia de prensa previo a su estreno donde los actores Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan, Lee Jeong-hyeon, Kwon Hae-hyo, Kim In-kwon, el director Yeon Sang-ho y el guionista Ryu Yong-jae revelaron detalles de esta producción, “Como saben, empecé como director de animación y mientras era estudiante pensé que el manga era una biblia, me puso a pensar cómo sería otro universo dentro del mismo universo, cómo sería en Corea”, dijo el director Yeon Sang-ho, esto debido a que la serie está ambientada en una ciudad de Corea del Sur llamada Namil a diferencia del manga, que toma lugar en Fukuyama, Hiroshima en Japón.

Los parásitos están ocultos entre nosotros. ‘Parasyte: Los grises’ llega a Netflix el 5 de abril. pic.twitter.com/86JvlseRrn — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 28, 2024

Por su parte, el guionista Ryu Yong-jae señaló que se podrán ver varias diferencias, en pocas palabras, una expansión de la historia. En el caso de la protagonista Jeon So-nee, quien le da vida al personaje de Jeong Su-in, una cajera de 29 años de edad que no tiene familia, compartió, “Ya era fan del manga y me intrigó saber cómo sería en Corea en lugar de Japón, eso fue lo que me emocionó y me animó a participar en el proyecto” y agregó que su personaje antes de conocer al parásito tenía la idea de que los humanos deben vivir solos y no necesitar la ayuda de nadie pero después de conocer al parásito, la idea de supervivencia cambió por completo, le dio un sentido a su vida, “Nunca supe cómo sería el resultado final de cómo es que me transformo en un parásito, fue algo muy diferente, tuve que imaginar cómo sería todo, fue una pelea muy solitaria”, dijo entre risas.

La serie ‘Parasyte: Los grises’ llega a Netflix el próximo 5 de abril. / Foto: Cortesía (Netflix) (CHO WONJIN)

En el caso de Lee Jung-hyun quien interpreta a Choi Jun-kyung, compartió que su papel es el de una profesora que pierde a su esposo después de que el parásito lo mata, por lo que decide perseguirlos como si fuera una especie de juego, “Entré a la producción tres meses después de dar a luz, tuve que tener mucho músculo en mis brazos para poder cargar los rifles, mi personaje tiene que tener mucha rapidez, es muy ágil, aunque siento que en un inicio creerán que es alguien ordinario pero todo cambiará durante el transcurso de la serie”.

La serie ‘Parasyte: Los grises’ llega a Netflix el próximo 5 de abril. / Foto: Cortesía (Netflix)

El actor Koo Kyo-hwan señaló que a su personaje como Seol Kang-woo, le gusta huir pero después aprende a quedarse, “En el show, mi personaje aprende mucho, soy como el mensajero, veo y aprendo cosas. Para las escenas de acción traté de no verme agotado, eso fue lo que hice”. Por otro lado, el actor Kwon Hae-hyo con su papel de Kim Chul-min, confesó que es el único del proyecto que no ha leído el manga original, “Yo vi el guion tal y como es, trabajar con el director siempre es un placer por eso quise ser parte de esta serie. Mi personaje es el que tiene los pies en la tierra y de consolación para los televidentes”.

Con respecto a los efectos visuales el director Yeon Sang-ho dijo que el género de esta serie es body snatcher, donde a los actores se les cambia la cara por completo, visualmente hablando, “Es una de las partes más importantes que intentamos resaltar, cada parásito es muy diferente el uno del otro, y con respecto al diseño quería hacerlos verlos realistas, como si eso pudiera pasarnos a nosotros en un futuro” y agregó que lo que quería mostrar con este show es, “Netflix es un servicio de streaming global y yo soy un maníaco de mangas y ahora que tenemos esta ventana para mostrar este trabajo ante el mundo, siento que puedo mostrar mi momento de fan. Cuando pienso en hacer un trabajo, es porque quiero mostrar algo que me gusta”.

La serie ‘Parasyte: Los grises’ llega a Netflix el próximo 5 de abril. / Foto: Cortesía (Netflix) (CHO WONJIN/Cho Wonjin/Netflix)

El director mencionó que ‘Parasyte: Los grises’ es muy diferente del manga original, ya que en el universo de “Parasyte: The Grey”, se toma lugar en Corea pero también pasa en Japón, y agregaron varios cosas con lo que se podría decir que es una expansión, “Les recomiendo leer el manga primero pero también vean el show hasta el final porque de verdad los sorprenderá, estoy seguro de que a los fans les encantará”.