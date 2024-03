“No gané ni uno”: Gabriele Benni desclasificó el origen de su recordada canción viral “Enchufa”

El empresario y reconocida figura televisiva, Gabriele Benni, participó del programa del locutor Willy Sabor, “La hora de tu podcast”. En este espacio, el comediante recordó una de las primeras canciones virales chilenas que se convirtió un fenómeno en internet, su sencillo “Enchufa”.

En el video musical de esta canción, se ve al italiano en una imponente casa, cantando rodeado de mujeres en traje de baños, y obviamente tomas de personas enchufando electrodomésticos.

“Vuelvo totalmente reformado fino, culto y educado y agradecido de haber encontrado el sendero abandonado. Os ofrezco parte de mi erudición en ésta, mi humilde canción ¡Váyanse a la chucha todos los hueoneeees!”, recitaba la canción.

“Tengo que decirle a todos los hueones que se vayan a la chucha. Y empiecen a enchufar. El consumismo los tiene acorralados. Y hasta el pitufo tenemos bajoneado”, era uno de los versos de la canción que repetía en numerosas veces el título “Enchufa”.

El origen de la canción

Benni reveló cómo fue la génesis de la canción en el podcast de Willy Sabor. “Yo estaba caminando en Providencia, un hueón en un semáforo me toma la espalda y me dice: ‘oh Benni hace mucho tiempo que quería hablar contigo, yo soy productor y director de música, estudié en Barcelona’”, partió contando.

En ese momento, el productor le ofreció hacer una canción que ya tenía el nombre, “Enchufa”, y quería que Benni la cantara y escribiera la letra. Él accedió a escuchar la música, le terminó gustando y le dio el sí a grabar dicho tema. Rápidamente se grabó tanto la canción como el video musical, el cual fue un éxito en Youtube.

“En aquel entonces, yo tenía cuatro millones y medio de visitas cuando Shakira tenía 530 mil, así que me envidiaba. No gané ni un peso, conchatumare, no gané ni uno. No la podían poner en radio porque decía chuchadas. La usaron mucho en matrimonios, pero no pagaban estos weones, así que no gané ni uno, pero me hice conocido”, cerró.