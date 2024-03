¿Quiere volver a la televisión abierta?: Mario Velasco reveló desconocida oportunidad de volver a la pantalla chica

Mario Velasco es uno de los rostros más importante de Zona Latina en estos momento, y es que el exchico “Yingo” conduce uno de los pocos programas de farándula que aún viven en la programación.

Cabe recordar que fue en el 2021 cuando “El Anfibio” tomó el rol de animador de “Zona de Estrellas”, espacio donde comparte con Adriana Barrientos, Hugo Valencia, Claudia Schmidt, Manu González, entre otros panelistas.

Ahora, en una conversación con Página 7, Mario reveló que se siente orgulloso sobre el crecimiento del espacio durante estos años.

“Me pone muy contento”, reveló de entrada. “El programa se ha ido sentando y se está transformando en un referente para muchos medios de espectáculos”, afirmó en la inauguración de la primera tienda G-SHOCK de Chile.

“Eso habla de un trabajo serio. Transformarte en un referente para otros medios es que, de alguna manera, estás dando las garantías de que hay un reporteo y un trabajo en términos de investigación antes de lanzar una noticia”, opinó el comunicador sobre sus colegas.

Asimismo, expresó que “siento que es muy importante dar el crédito a todos los que componemos el equipo, que a veces no están en pantalla. Hay mucha gente que trabaja, que no se ve, y para mí es muy importante reconocerlos”, comentó.

¿Pensó en abandonar Zona de Estrellas?

Posteriormente, Velasco se refirió a la posibilidad de emigrar a un canal de la televisión abierta y de pasada, reconoció que recibió una oferta hace algún tiempo.

“El año pasado hubo una posibilidad de volver a la televisión abierta, no se concretó. La verdad es que estoy súper cómodo donde estoy, he aprendido muchísimo, me gusta la línea editorial del cable”, aseguró.

Eso sí, el hombre de 45 años no se cierra a nuevos desafíos en el ámbito laboral. “Ahora, si llega una oportunidad, increíble”, sostuvo. “Trabajé mucho tiempo en la televisión abierta, me parece interesante, pero también siempre de la mano de la propuesta que venga. No me cambiaría por una propuesta que no me convenza”, agregó.

“Estoy muy cómodo donde estoy y estoy agradecido. Me siento parte importante del canal en el que estoy. He crecido junto al canal y creo que todo ese tipo de cosas se valora al tomar una decisión tan importante cómo cambiarse de trabajo”, cerró el animador en el diálogo con el medio.