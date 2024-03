Se cumplen 29 años del asesinato de Selena Quintanilla

Han pasado casi tres décadas desde el trágico asesinato de Selena Quintanilla, la “Reina de la Música Tex-Mex”, pero su influencia continúa resonando en la cultura latina.

La cantante mexicoamericana dejó un legado musical imborrable con éxitos como “Bidi Bidi Bom Bom”, “Como la Flor” y “Dreaming of You”, los cuales continúan siendo bailados por generaciones de fanáticos en todo el mundo.

Su estilo único, que fusionaba la música tejana con el pop latino, la convirtió en una pionera y abrió puertas para futuras generaciones de artistas.

En 1994, Selena ganó el premio Grammy al “Mejor Álbum de Música Mexicana/Americana” por su proyecto “Live!”, mientras que durante la década de 1990 fue galardonada en varias ocasiones en los Premios Lo Nuestro de la cadena Univision. Asimismo, recibió homenajes en los Billboard Latin Music, incluyendo reconocimientos como “Artista del Año”, “Álbum del Año” y “Canción del Año”.

Sin embargo, el 31 de marzo de 1995, un Domingo de Pascua, su luz fue apagada. La estrella fue asesinada por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fanáticos y gerente de sus boutiques.

El incidente tuvo lugar en un hotel en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos. Según reportes oficiales, Selena había acudido a encontrarse con Saldívar para discutir asuntos financieros relacionados con sus tiendas de ropa, pero durante la reunión, Saldívar sacó un arma y le disparó en el torso.

A pesar de ser trasladada de urgencia al hospital, Quintanilla falleció debido a la pérdida de sangre y las lesiones internas. El motivo exacto detrás del asesinato nunca ha sido completamente esclarecido, aunque se ha especulado que se debió a disputas de dinero y desconfianza.

Saldívar, que ahora tiene 62 años, fue condena por asesinato a una sentencia de cadena perpetua, no obstante, la mujer espera obtener su libertad condicional en marzo de 2025.

En una entrevista con el medio estadounidense The New York Post, los familiares de la fémina aseguraron que Saldívar es una “presa política” y que el disparo que le propinó a la cantante fue “accidental”.

“Ya es suficiente. En este momento se siente como una prisionera política. Está lista para salir de la cárcel porque cree que ha cumplido con creces su condena”, aseguraron.

En el documental “Selena & Yolanda: The Secrets Between Them”, Saldívar denunció que es una injusticia su encarcelamiento y aseguró que fue condenada antes de su juicio por la presión pública. También, en 2017, Yolanda presentó una demanda federal alegando que sus condiciones de vida eran “inseguras y peligrosas”.

Cada año, miles de admiradores se reúnen para celebrar el legado de Selena en eventos como el “Festival de la Flor” en Corpus Christi, y a través de homenajes en redes sociales, conciertos y exhibiciones de arte.

Los familiares de Selena publicaron hoy un emotivo mensaje para honrar su memoria. “A todos los fans de Selena en todo el mundo: tienen nuestro más sentido cariño y gratitud por seguir amando a nuestra Selena. Por Siempre Selena”, lee la publicación.