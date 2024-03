“Te amo y pase lo que pase...”: Daniela Aránguiz le dedicó un tierno mensaje de despedida a Luis Mateucci

La relación entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci se consolidó en el reality “Tierra Brava”. A pesar de los conflictos, su unión se cimentó simbólicamente con una boda ficticia dentro del encierro. Una vez que ambos salieron del reality, han sido inseparables y han mostrado su amor en las redes sociales.

El argentino se está preparando para su segundo reality consecutivo, e ingresará al próximo encierro de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, para el cual viajó a Perú el día de hoy con el resto de sus compañeros que incluyen a Gala Caldirola, Gonzalo Egas, Coca Mendoza, Botota Fox, Faloon Larraguibel, entre otros.

Una de las personas que ingresará al reality junto a Mateucci es Oriana Marzoli, su expareja. Ella declaró hace unos días que “entre nosotros se ha guardado muchísimo cariño y los dos sabemos el personaje que es cada uno. Luis es una persona maravillosa, me hace reír muchísimo porque tenemos un sentido del humor bastante parecido. Me va a facilitar bastante mi estadía en ese reality. Pero solo cariño de amigos de ambas partes”.

El tierno mensaje de Daniela Aránguiz

Ante el ingreso de su actual pareja al reality, Daniela Aránguiz publicó un tierno mensaje dedicado a Luis Mateucci, quien deja su lado para ir a su nuevo trabajo. “Gracias por todos los momentos juntos, por todas las risas, los besos, los abrazos, y por aguantar todas mis mañas”, comenzó.

“Sé que no soy una mujer fácil de llevar, pero tú lo hiciste todo tan normal. Mi Luis, quizás esto no es una despedida o quizás sea la despedida para siempre, nadie sabe lo que puede pasar”, agregó.

“Yo sólo me quedo con lo bonito porque no existe nada malo en nosotros. Una que otra maña, uno que otro celo, pero nada grave. Me quedo con nuestras risas, nuestras largas conversaciones y con todo lo bonito que significó conocerte”, continuó la polémica mujer de la farándula nacional.

“Te amo, y pase lo que pase, quiero que sepas que mi amistad es incondicional. Suerte en esta nueva aventura”, cerró Daniela Aránguiz. Ella siguió estas historias con imágenes de la despedida que le hizo a Luis Mateucci.

Historias de Daniela Aránguiz Fuente: Instagram

Historias de Luis Mateucci Fuente: Instagram