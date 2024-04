“Me hiciste pasar un grato momento”: Antonio Vodanovic recibió un inesperado beso de participante de “Got Talent Chile”

La noche de este domingo se estrenó un nuevo capítulo de “Got Talent Chile”, en donde Antonio Vodanovic protagonizó un coqueto momento con un especial y particular participante que demostró un afecto muy particular con en el exanimador del Festival de Viña del Mar.

Hablamos de Miguel Vásquez, quien comentó que era sobrino del comediante ‘el Flaco’ y se subió al escenario con un títere de tamaño natural con forma de mujer, pero con un rostro bastante peculiar.

“Ella es Mónica y está enamorada de una persona del jurado. Es de pelito blanco y animó un festival. Don Antonio Vodanovic, Mónica está enamorada de usted y vino a darle un regalo”, explicó en su presentación.

Acto seguido, Vásquez se cubrió el rostro con una capucha negra y comenzó el acto de su muñeca al ritmo de “Así no te amará jamás” de Amanda Miguel.

El inesperado beso a Vodanovic

Eso sí, en medio de la performance, Mónica se acercó a Vodanovic y le robó un beso, causando las carcajadas de sus compañeros de jurado y del público. Aunque él no fue el único que recibió esta muestra de amor, puesto que a Pancho Reyes también le dio un piquito.

“Miguel, te pasaste, qué buen momento nos hiciste pasar”, aseguró Leonor Varela tras el término del espectáculo.

Diana Bolocco estuvo de acuerdo con estas palabras y le comentó que: “Eres muy ingenioso, porque cuando entraste con tu muñeca, pensé que ibas a ser ventrílocuo y me sorprendiste, me sacaste muchas risas”.

“Mónica tiene una corporalidad, es súper intensa, nos brindaste un muy lindo espectáculo”, aseguró.

Por su parte, Vodanovic aseguró que lo hizo pasar un “grato momento de humor”, a lo que sus compañeros y las personas en el estudio comenzaron a corear: “Se enamoró”.

Finalmente, el participante logró convencer al jurado y se llevó los cuatro sí, por lo que pasó a la siguiente etapa del programa de talentos de CHV.