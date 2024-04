“Quiero saber si ella está preparada...”: Guarén puso en jaque a Nico Solabarrieta tras particular interrogante sobre su futuro juntos

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Valentina Torres volvió a tomar protagonismo luego de hacer una complicada pregunta a Nicolás Solabarrieta, en relación a su futuro como pareja fuera del encierro de Canal 13.

Todo comenzó cuando los participantes del reality estaban en una actividad junto a Karla Constant, que consistía en un desayuno con sorpresas: mensajes donde algunos de sus ex compañeros eliminados les enviaron preguntas.

En este contexto, es donde Guarén dejó al hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta anonadado tras consultarle sobre sus planes.

“¿Qué es lo primero que vamos a hacer o qué quieres hacer conmigo cuando salgas de ese encierro que tanto me echas de menos? Y otra cosa, ¿estás listo para conocer a mis amigos y a tus suegros?”, preguntó Guarén en el video.

Por su parte, Nico Solabarrieta llevó sus manos a la cara por el asombro, tomó un sorbito de café y se dispuso a contestar la pregunta de Guarén: “Sobre la primera, me gustaría que nos vayamos a un hotel a pasar el fin de semena, a tomar desayuno, aprovechar la piscina, spa, porque la verdad es que estoy fatigado”.

El futuro de Guarén y Nico

Asimismo, aclaró que él también la echa mucho de menos desde su salida hace algunas semanas, esto luego de la joven perdiera el duelo de eliminación contra Jhonatan Mujica.

Sobre cómo piensa que será la convivencia fuera de la casa, Solabarrieta afirmó que tiene fe de que funcionarán afuera y que se ve con ella en una relación estable. “Se va a dar mucho mejor”, aseguró el exfutbolista.

“Me gusta siempre, se ve hermosa ahí (en el video), cochina, bañada... Cuando no se bañaba en tres días acá, me gustaba igual”, declaró enamorado.

Nicolás aprovechó de lanzar el último mensaje a su polola: “Yo sí estoy preparado para conocer a mis suegros, pero quiero saber si ella está preparada para conocer a sus suegros... Ahí está brava la cosa”, comentó entre risas.

Sin embargo, aseguró que sus padres se llevarán muy bien con ella aunque su mamá podría ser un problema puesto que es “más jodida”.

“No le gusta nadie nunca, porque es mi mamá y así es ella; pero yo creo que ellas se van a llevar muy bien porque ella me hace feliz”, cerró el participante.