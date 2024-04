Aseguran que hubo doble infidelidad tras supuesto affaire entre Francisco Kaminski y Camila Andrade

El quiebre entre Francisco Kaminski y Carla Jara sigue dando que hablar en el mundo de la farándula, y es que hace poco un cercano a la familia reveló que Camila Andrade si fue uno de los motivos por el cual decidieron romper su matrimonio y ahora, dieron a conocer que hay un cuarto afectado en esta situación.

Cabe recordar que fue hace un par de días fue la exPelotón quien reveló que hubo un tercer involucrado en su ruptura.

“Es verdad, nos separamos hace dos semanas. Y quiero dejar súper en claro que esto no es como él está diciendo, no fue en buenos términos. Aquí si hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”, reveló la exchica Mekano a LUN.

Este hecho fue negado por el comunicador, quien aseguró que en ningún momento tuvo algo con su colega de canal y que la decisión la tomó él.

El cuarto afectado

Sin embargo, ahora se reveló una nueva información con respecto a la exMiss Chile, y es que ella también habría estado en una relación cuando pasó el -supuesto- affaire con Kaminski.

Al tanto de todos los antecedentes, el periodista Sergio Rojas recordó que Andrade mantenía una relación con un galán de buen pasar económico y que también se habría terminado durante estos días.

“Parece que el pololo tenía una buena situación y aparentemente él le facilitaba de repente uno de sus autos. Ahí empecé a entretejer que andaba con alguien y Kaminski no se notaba tan contento con eso”, dijo el comunicador en el más reciente episodio de “Que te lo digo”.

Por su parte, Luis Sandoval aseguró que “Camila hace público este romance a través de redes sociales, pero finalmente este romance se acabó por culpa de esta infidelidad, porque es una infidelidad doble”.