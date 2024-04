Claudio Reyes confiesa que tiene dudas de la paternidad de uno de sus hijos: “Es con quien no tenemos ningún tipo de relación”

En ‘Todo va a estar bien’ el actor Claudio Reyes conversó sobre su paternidad junto a Andrea Hoffmann y Eduardo de la Iglesia y confesó que se arrepiente de tener tantos hijos. Y es que tiene siete.

En un momento de sinceridad, confirmó que está arrepentido, “no lo pensé ni dos segundos para responder”.

“Mira, es algo que no he contado nunca en público, va a ser la primera y última vez, no me enorgullece que tres de mis siete hijos hayan sido de una sola relación con sus madres”, hablando de que fue pasajero.

En ese momento Hoffmann le preguntó si tenía dudas de paternidad en algún caso y Reyes contestó que sí. “Tengo serias dudas, justamente es con quien no tenemos ningún tipo de relación, porque su mamá le dijo ‘cosas buenas’ de mí cuando nos separamos”.

Se apuró en decir que en la actualidad le da lo mismo, “no tengo relación con él (...) y como dice el gran dicho que me enseñó mi abuelita, ‘la amistad y el cariño no se le ruegan a nadie”.

El hijo de la duda

El hijo al que se refiere Claudio Reyes es José Reyes-Rojas, quien en distintas oportunidades ha ocupado sus redes sociales para hablar en contra de su padre.

El último hecho público fue cuando Claudio Reyes golpeó a Jajá Calderón en una junta entre humoristas. Ahí José, lo trató “del fanático de ultraderecha”.

En réplica, el ex “Japening con Já” prefirió explicar el motivo de la distancia con su retoño, afirmando que va más allá de su militancia en el Partido Comunista. “Tengo amigos comunistas que no son ni resentidos ni fracasados ni chantas como este hue...”, disparó en el programa “Facho Cola”.

Estas declaraciones no fueron dejadas en el olvido por José Reyes-Rojas, quien respondió llamando la atención sobre una contradicción en las palabras de su progenitor.

“Una bella tautologia: criticar a alguien porque no le enseñaron algo desde pequeño, pero tú eres el padre”, escribió en una publicación de Twitter.