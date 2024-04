Shakira critica ‘Barbie’ pero internautas le recuerdan la lección que estaría “olvidando enseñar” a sus hijos

Mientras Shakira continúa la promoción de su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, tras 7 años de pausa desde que lanzó ‘El Dorado’, una nueva polémica se ha desatado. Y es que en una reciente entrevista con la revista Allure, Shakira ha expresado críticas hacia la película de ‘Barbie’, diciendo que sus hijos “la odiaron absolutamente” y señalándola de “castradora”.

“Mis hijos la odiaron absolutamente. Sintieron que era castradora y en cierta medida estoy de acuerdo con ellos. Estoy criando a dos niños, quiero que ellos se sientan poderosos [mientras] respetan a las mujeres. Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin robarles a los hombres su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también”, señaló.

Shakira junto a sus hijos Sasha y Milan Getty Images: Gladys Vega (Getty Images: Gladys Vega)

Y continuó: “Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse”.

Lo dicho por la colombiana ha dividido opiniones entre quienes están de acuerdo respecto a que la película de Barbie se fue “a los extremos” con la forma en la que representa el empoderamiento de la mujer y quienes aseguran que “no entendió” el verdadero mensaje y que es algo que “está olvidando” enseñarle a sus hijos.

¿Qué están diciendo internautas sobre la crítica de Shakira?

En redes sociales internautas han estado expresando su desacuerdo respecto a las palabras que emitió la intérprete de ‘Antología’ señalando que es “incongruente” el mostrarse como un ícono feminista y criticar una película que supuestamente promueve el mismo mensaje.

Shakira Usuarios señalaron la crítica de la colombiana (X)

“La opinión de Shakira sobre ‘Barbie’ es indefendible. Por un lado, ni siquiera entendió el mensaje de la película y, por otro lado, que sus hijos crean que “es castradora” solo demuestra que podría estar criando a dos machitos como su papá”, señaló una usuaria en Twitter, mientras que otra expresó: “Shakira dando un mensaje de empoderamiento femenino en sus canciones pero luego critique una película que tiene el mismo mensaje. No encuentro lógica”.

Y otra escribió: “Es que esto va de mal en peor es que no se da cuenta que esta criando dos mini piques y a repetir el bucle infinitamente”.

Aunque muchos respaldaron los comentarios de Shakira, reconociendo la importancia de criar niños que valoren y respetan a las mujeres, aquellos que defienden el mensaje de la película nos recuerda el verdadero mensaje.

Barbie tiene mucho que decir sobre los hombres pero no es anti-hombres

‘Barbie’ no busca denigrar ni ridiculizar al hombre. Más bien, se presenta como una parodia invertida, donde ‘Ken’ adopta el rol de “damisela en apuros”, careciendo de poder, no siendo tomado en serio y centrando su existencia en captar la atención de su interés romántico.

Barbie película Ryan Gosling ha hecho un increíble papel como Ken (Warner Bros)

La cinta está ambientada en Barbieland, un sistema matriarcal donde las Barbies (las mujeres) realizan todos los trabajos importantes, mientras que los Kens (los hombres) viven subordinados a ellas pero el punto de mostrar esto no es “empoderar a las mujeres robándoles a los hombres su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también”, como mencionó Shakira.

La película se sumerge en aspectos de la feminidad, explorando las experiencias y desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad actual. Sin embargo, también se aventura en terreno menos explorado al abordar el tema de la masculinidad frágil representada en el personaje de Ken.

Si bien en un principio se nos plantea que el sentido de identidad de Ken proviene únicamente de la validación de Barbie, que ella no suele otorgar, las cosas cambian al final, precisamente a favor de todos.

Shakira junto a sus dos hijos Milan y Sasha Getty Images: Mike Coppola (Getty Images: Mike Coppola)

Después de que Ken visita el mundo real y descubre el patriarcado, trata a Barbie como ella lo trató a él y cuando regresa a Barbieland, les enseña a los otros a hacer lo mismo con sus compañeras. Si bien parece que les funciona al principio, ellas descubren que tienen libre albedrío para tomar sus propias decisiones para ser poderosas, algo que Barbie (Margot Robbie) le termina enseñando a Ken (de Ryan Gosling).

Ken le dice a Barbie: “Simplemente no sé quién soy sin ti”, a lo que ella le responde: “Tú eres Ken”. “Pero son Barbie y Ken. No existe solo Ken”, le señala. Y Barbie dice: “¿Qué pasa si es Barbie Y Ken?”. Barbie le señala que tiene que descubrir quién es él sin ella, lo cual es clave en la lección que Shakira quiere enseñar a sus hijos, aún cuando crea que la película no lo hizo respecto a que ellos pueden ser lo que quieran y que son dignos.