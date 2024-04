Shakira se aparece frente a Piqué y lo ‘humilla’ en un reencuentro que nadie se esperaba

Gerard Piqué sigue viviendo bajo la sombra de Shakira, luego de haberle sido infiel con Clara Chía Martí. La cantante se ha encargado de humillarlo públicamente con la letra de sus canciones donde expone su traición y ha llevado al empresario y a su novia a ser cancelado.

La intérprete ha estado imparable en los últimos meses con el lanzamiento de sus distintos temas y finalmente el estreno de su séptimo álbum el cual ha sido un éxito rotundo y la ha llevado a aumentar su fortuna al posicionarse dentro de los más escuchados.

Sus temas son replicados a nivel mundial en discotecas, bares, eventos y hasta partidos de fútbol, por lo que Piqué no ha tenido escapatoria y recientemente tuvo un inesperado e incómodo reencuentro con la madre de sus hijos.

Piqué y el humillante momento frente a Shakira

Gerard Piqué ha decidido aparecer en solitario en distintos eventos, por lo que recientemente se le vio en el partido del F.C. Barcelona y la UD Las Palmas como parte de los encuentros de la Liga EA Sports efectuado el pasado 30 de marzo.

Como cualquier otro espectador se pudo ver al dueño de la Kings League desde las gradas y fue ahí donde vivió un incómodo momento al encontrarse de frente a su ex pareja, quien apareció en una de las vallas publicitarias del estadio Olímpic Lluís Company.

🤣🫡 ¡SURREALISTA!



👀 Ayer, en el partido del Barça-Las Palmas ocurrió uno de los mejores momentos de la temporada.



😂 Mientras Pique observaba el partido tranquilamente, en las vallas publicitarias aparecía ni más ni menos que…¡SHAKIRA!



VER para CREER. pic.twitter.com/pcbW0lED3w — SocBlaugrana (@socblaugranafc) March 31, 2024

El ex de la diva de 46 años se pudo ver observando su imagen, la cual es parte de las recientes promociones de su disco ‘Las mujeres ya no lloran’, por lo que aficionados no tardaron en grabar su reacción, pero este decidió permanecer sin gesto alguno, como ha pasado en otras oportunidades en las que ha tenido que escuchar los temas de Shaki.

Shakira y Piqué le pusieron fin a su relación tras 12 años juntos y dos hijos en común por lo que su separación significó un gran escándalo en el mundo del espectáculo, en especial, por la traición del catalán y la exposición de su relación con Clara.

Desde entonces, Piqué y su pareja no han dejado de toparse con la cantante, pues ella se ha encargado de brillar como nunca al sacarle provecho a su despecho y volver con todo a la industria musical como parte de su gran venganza y cómo deuda a sus fans por haber frenado su carrera por quien era su pareja.