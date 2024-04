“Va a ir a Chile cuando la invite alguno de los futbolistas”: Botota Fox y Luis Mateucci reaccionaron a la salida de Chama de “Tierra Brava”

Durante el capítulo estreno de “Tierra Brava” se llevó a cabo el duelo de eliminación entre Chama y Gabrieli Moreira, dejando a la venezolana fuera del reality de Canal 13. Tras abandonar la casona, sus compañeros se fueron en su contra y hablaron pestes de su compañera.

Cabe recordar que Alexandra Méndez tuvo que abandonar la competencia contra la brasileña puesto que sufrió una lesión en plena prueba, por lo que tuvo que ser atendida por el equipo de paramédicos que estaban en la casona.

“Es una lesión de la cervical que hace que me maree y me da el tirón. Acabó como menos quería. Me habría encantado terminar la competencia. No es la forma en la que me quería ir”, comentó mientras lloraba.

Acto seguido, algunos de sus scompañeros le dedicaron algunas palabras de despedida, incluida su amiga, Botota Fox: “Me alegra mucho haber pasado este tiempo contigo” y prometiéndose ambas seguir en contacto afuera.

¿Todo era falso?

Al regresar a la casa posterior al duelo, Fabio Agostini y Gabrieli celebraron la salida de Chama. “Ahora aguanto un mes más en este reality”, sostuvo el español.

“Es una pena que se haya lesionado, la idea era ganar levantando la antorcha”, lamentó la brasileña, y luego mostró a cámara el cartel que hizo modelo, el cual decía: “RIP Chama”.

A la mañana siguiente, los semifinalistas de “Tierra Brava” se encontraban hablando sobre la venezolana, asegurando que Moreira habría ganado el duelo independiente de la lesión.

En ese momento, el transformista se lanzó en contra de su supuesta amiga: “Nunca nos miró, miraba para otro lado, como cabra chica”, aseguró. En tanto, Nicolás Solabarrieta criticó a Gabrieli por entregarle las flores a Chama.

Posteriormente, Pamela Díaz le consultó a Botota si es que se juntará con Chama fuera del encierro, como habían dicho antes de su partida.

“No. No me junto ni con voh”, respondió el transformista, descartando la posibilidad de seguir en contacto con Alexandra.

“La Chama va a ir a Chile cuando la invite alguno de los futbolistas”, teorizó Luis sobre la venezolana.