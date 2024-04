Viviana Nunes y su vida alejada de la TV: “Estoy escribiendo mi autobiografía”

La recordada animadora y rostro de televisión Viviana Nunes lleva un tiempo alejada de la pantalla chica. Su última producción fue en el año 2012 a cargo de la conducción del extinto programa de farándula “Mira quien habla” de Mega.

Ahora, la también exmodelo, retornó fugazmente a la televisión en el marco de la grabación del programa “10 años juntos” del programa REC de Canal 13. En este repasaron la gloriosa era de los estelares de farándula, en los que participó Nunes.

Sin embargo, su vida actual está muy lejos de su trabajo en estos icónicos programas de entretenimiento. Recientemente, Nunes concedió una entrevista a LUN, donde abordó sus nuevas pasiones tras alejarse de la TV.

“Siempre me propuse sobrevivir con eventos de empresas y campañas publicitarias que salen por las redes”, aseguró la exanimadora, que actualmente se dedica a promocionar algunos productos en sus redes sociales.

“Mis días transcurren entre mis clases de cerámica y escribir una novela y mi autobiografía. Cada cierto tiempo retomo una y suelto la otra, así voy matizando”, reveló Nunes sobre sus nuevos proyectos personales.

En ese sentido, añadió que aún “sigo siendo dueña de casa. Vivo con mi pareja hace 7 años y con mi hijo menor Sebastián, de 27. También tengo dos perros. Y entre nos, muero por ser abuela”.

Además, la exconductora de “Martes 13″ dio a conocer que ha sido llamada a participar en algunos realities y programas de cocina, sin embargo, hasta ahora ha declinado esas ofertas. “No me seduce”, señaló a LUN.

Según ella misma dio a conocer, su interés actual tiene más relación con la escritura. “Partí tomando un taller literario online en pandemia por seis meses y fue una experiencia muy entretenida y enriquecedora. Me sirvió para darme la confianza. Después dije ‘tampoco necesito tanto conocimiento porque lo que escribes está en ti’”, relató.

Respecto a la elaboración de su autobiografía, sostuvo que: “Empecé a finales del 2021. A veces pasan 6 meses que no abro el computador y de repente me da por escribir y no paro día y noche. Hablé con alguien de una editorial, pero me faltan muchas páginas aún”.

Sobre el contenido de sus memorias, adelantó que: “Todo es desconocido porque a la Viviana Jacqueline Nunes Mayol no la conoce nadie. Solo conocen a la figura televisiva. Cuido harto ese espacio, es lo único propio”.

Finalmente, la exanimadora se sinceró con El Filtrador sobre la posibilidad de regresar a la televisión: “Nunca digas no. Nunca digas jamás”, dijo, añadiendo que " si hubiese algo que en verdad me hiciera sentir cómoda, grata y sintiera que es un aporte, además para la gente, para el público, por supuesto que lo haría”.