“Anhelo volver a ti”: Mon Laferte publica emotivas palabras sobre sus orígenes e ilusiona a seguidores chilenos

En su regreso a Chile por la serie de conciertos que dará desde el 8 al 13 de abril, como parte de su gira Autopoiétca Tour 2024, la cantante Mon Laferte reveló la nostalgia que siente por su país natal, tras 16 años radicada en México.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, grabando su viaje a este lado de la cordillera, dedicó unas emotivas palabras en formato de poema, dejando entrever que más temprano que tarde podría hacer sus maletas de manera definitiva para volver a sus orígenes.

“No hay lugar como el hogar dicen. Y la frase me golpea tras 16 años lejos de ti”, comenzó a recitar, mientras caminaba con una maleta roja.

“...Volver a casa siempre asusta, da miedo llegar a encontrarse con fantasmas. Sobre todo con el propio fantasma, ese que sigue soñando todo lo que ya salí a buscar...”, dijo, como dando a entender que nadie es profeta en su tierra, recordando quizás cuando no fue valorada en el programa Rojo, como Monserrat Bustamante.

“...Aquí me conocen desde chiquitita. Conocen a la niña que le gustaba comer pan con palta, como si no hubiera un mañana. A la adolescente desordenada que no terminó la escuela y a ‘la chica de rojo’ esa soñadora que quería ganar y ser admirada”.

Mon Laferte poetiza con regreso a Chile

“Aquí me han premiado con aplausos en los escenarios más importantes y aquí también, en el mismo festival, yo me subía por el cerro para poder ver los conciertos gratis”, recordó.

“No hay lugar como el hogar, dicen. Por eso anhelo volver a ti. Porque no existe otro sitio en el mundo donde me entren tantas ganas de irme a jugar al cerro o de acurrucarme con mi mamá a ver la telenovela”, fueron parte de sus nostálgicas palabras.

Por el momento, no sabemos si del poema pasará a la acción. Lo cierto es que por mientras, se reencontrará con sus fieles seguidores en Antofagasta ( 8 de abril), Santiago (10 de abril), Concepción (12 de abril) y Viña del Mar (13 de abril)