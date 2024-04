Cahuinero y travieso: Miguelito recibió críticas de Luis Mateucci y Fabio Agostini en sus últimas días en “Tierra Brava”

Ya van quedando pocos días para la esperada final de “Tierra Brava” y aunque algunos han limado sus asperezas durante estas últimas semanas, otros han decidido decirse con todo estos días. Este fue el caso de Luis Mateucci y Fabio Agostini, quienes aprovecharon una dinámica para encarar a Miguelito.

Todo comenzó cuando Karla Constant llegó a la hacienda para realizar una actividad con los participantes, quienes debían adjudicarse mutuamente diversos adjetivos positivos y negativos.

Por su parte, el argentino aprovechó la instancia para descargarse sobre la forma de ser del comediante. En primera instancia, Luis eligió a Miguelito como uno de los más pesados dentro de la casa.

“Yo sí sé olvidar y pasar página, pero él no. Es muy pesado, lastimoso, jodido y travieso. Creo que hay que darle un corte y disfrutar de lo que nos queda, no me gusta agarrarme de las cosas malas”, le argumentó al comediante, quien recibió las críticas con mala cara.

Luis Mateucci y Miguelito | Tierra Brava

¿Qué le dijo Fabio?

Asimismo, el modelo español también se fue en contra del exMorandé y le pegó los adjetivos: cahuinero y travieso. El primero provocó la furia de Miguelito, quien negó que fuera una persona de ese estilo y que era un error.

“Estás diciendo algo que no es. No es mi personalidad, no soy así”, reclamó el hombre de 38 años.

Por su parte, Fabio intentó buscar respaldo en sus compañeros de encierro, a lo que Miguelito respondió: “Tan grandote y tan cobarde”.

Cabe recordar que quedan pocos días para que se acabe la emisión de “Tierra Brava”, por lo que quedan solamente un par de personas dentro de la casona ubicada Perú. Sin embargo, y por el desfase que ha presentado el reality, ya se conoce los nombres de quienes estarán en la final: Luis Mateucci y Fabio Agostini.